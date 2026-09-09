Экзамен по истории в 9 классе станет дополнительным допуском к ОГЭ

Устный экзамен по истории в девятых классах школ станет еще одним допуском к Основным государственным экзаменам. Об этом рассказала РИА Новости глава Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

«В соответствии с озвученными планами Минпросвещения России и Рособрнадзора... в систему образования будет включен устный экзамен по истории как еще один допуск к ГИА наряду с устным собеседованием по русскому языку», - отметила она.

Решетникова указала, что устный экзамен введут в 2028 году. Его должны будут сдавать все учащиеся девятых классов.

Между тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о планах ведомства ввести устную часть в Единый государственный экзамен по истории к 2030 году, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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