В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной готовности из-за медведей
Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском для служб, задействованных в мероприятиях по защите населения в связи с выходами медведей. Об этом сообщила администрация города.
«Главная цель - предупредить горожан о потенциальной опасности и, конечно же, нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей, в нашем городском округе», - отметил градоначальник Андрей Воровский.
Специалистам поручено усилить вывоз мусора с контейнерных площадок, чтобы не привлекать животных. Родителям в Петропавловске рекомендовали сопровождать детей в школу и обратно.
Как отметили власти, выходы хищников в населенные пункты - сезонное явление, которое наблюдается ежегодно в конце августа - начале сентября.
Ранее стало известно, что в Иркутской области участились случаи появления медведей в разных городах и районах, на минувшей неделе было зарегистрировано 17 таких инцидентов за сутки, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Вновь великая» Германия: К чему приведет победа АдГ на выборах в ФРГ
- Над регионами России сбили 596 беспилотников ВСУ
- «Тройник» Басты и «война крашей»: Главные стадионные артисты и скандалы лета 2026 года
- В Анапе детсад приостановил прием детей из-за ремонта после атаки БПЛА
- СМИ: Власти Норвегии скрывали визит Зеленского в Осло
- Петицию против действий Инфантино подписали свыше 100 тысяч человек
- В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной готовности из-за медведей
- В ноябре россиян ожидает сокращенная рабочая неделя
- Израиль введет санкции против Британии
- В Щелкове произошел пожар на складе на площади 1,8 тысячи «квадратов»