В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной готовности из-за медведей

«Главная цель - предупредить горожан о потенциальной опасности и, конечно же, нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей, в нашем городском округе», - отметил градоначальник Андрей Воровский.

Специалистам поручено усилить вывоз мусора с контейнерных площадок, чтобы не привлекать животных. Родителям в Петропавловске рекомендовали сопровождать детей в школу и обратно.

Как отметили власти, выходы хищников в населенные пункты - сезонное явление, которое наблюдается ежегодно в конце августа - начале сентября.

Ранее стало известно, что в Иркутской области участились случаи появления медведей в разных городах и районах, на минувшей неделе было зарегистрировано 17 таких инцидентов за сутки, пишет 360.ru.

