ДОЖДЬ, ОВЕЧКИН И КИНО

Баста и группа «Руки Вверх!» во главе с Сергеем Жуковым в последние годы «меряются» стадионным рекордами, хотя оба артиста заявляют, что до рекордов им никакого дела нет. Так, в 2024 году Жуков попал в Книгу рекордов России, собрав 225 тысяч зрителей за три концерта в «Лужниках» (в 2022, 2023 и 2024 годах). В 2025 году Баста дал два аншлаговых концерта в «Лужниках» на 150 тысяч зрителей, а «Руки Вверх!» весной прошлого года пять раз подряд выступили на ледовой «ВТБ Арене» в Москве, собрав там 65 тысяч зрителей.

В 2026 году Жуков отправился в беспрецедентный тур по футбольным стадионам России, а Баста заявил три концерта в «Лужниках», которые прошли 28, 29 и 30 августа.

«Москва, эти три концерта в Лужниках навсегда останутся в памяти и в истории! 211 487 зрителей, три солд-аута подряд и эмоции, которые невозможно передать словами. (…) Эти три концерта навсегда войдут в нашу личную историю, в нашей памяти останутся, как что-то особенное. Третий концерт был для меня по-настоящему трогательным, это была большая честь, петь для вас под дождливым московским небом. Вчерашний концерт был эмоциональным, динамичным и вдохновляющим, а первый с Гуфом – по-настоящему легендарным», - заявил Баста в соцсетях поздно вечером в воскресенье.

В числе гостей первого концерта, который Баста дал совместно с Гуфом, оказался и знаменитый хоккеист Александр Овечкин. Капитан клуба «Вашингтона Кэпиталз» поднялся на сцену, обнялся с рэперами во время исполнения трека «Моя игра», потанцевал и признался в любви своей супруге Анастасии Шубской.

Под овации переполненного стадиона Овечкин прокричал: «Настя, я тебя люблю!» и ушел со сцены.

«Спасибо Гуфу и Басте за то, что они взяли меня на сцену. Все было шикарно. 70 тысяч человек, шикарная атмосфера. Это просто бомба!», - восхитился хоккеист.

Секретным гостем второго концерта Басты 29 августа стал актер Слава Копейкин, который исполнил главную роль в фильме «Баста. Начало игры». Он исполнил совместно с Вакуленко песни «Ростов» и «Раскачаем бро», передает специальный корреспондент НСН.

«Это будет фильм, а не сериал, потому что у меня не такая интересная жизнь. Можно было, конечно, придумать, что я «мститель», «заместитель» или «загуститель», создать какую‑то вселенную, чтобы BadComedian (кинокритик Евгений Баженов. – Прим. НСН) оторвало шифер, когда он всё это увидит. Мне кажется, всё будет достаточно гармонично. (…) Два года шла подготовка режиссёра, были встречи с моими друзьями. Слава Богу, не давал никаких советов исполнителю главной роли Славе Копейкину, мне очень нравится то, как он играет», — отметил Баста.