Дождь, Овечкин и Гуф: Как Баста собрал в «Лужниках» 211 тысяч зрителей
Баста назвал легендарным концерт с Гуфом и поблагодарил фанатов, Овечкин назвал произошедшее «бомбой», а Жуков замахнулся на полмиллиона зрителей.
Рэпер Баста тремя подряд концертами в «Лужниках» завершил сезон летних «стадионников» российских звезд шоу-бизнеса. Три солд-аута на 211 тысяч зрителей пополнили книгу рекордов исполнителя из Ростова, на сцену вместе с которым с которым вышел даже легендарный хоккеист Александр Овечкин.
ДОЖДЬ, ОВЕЧКИН И КИНО
Баста и группа «Руки Вверх!» во главе с Сергеем Жуковым в последние годы «меряются» стадионным рекордами, хотя оба артиста заявляют, что до рекордов им никакого дела нет. Так, в 2024 году Жуков попал в Книгу рекордов России, собрав 225 тысяч зрителей за три концерта в «Лужниках» (в 2022, 2023 и 2024 годах). В 2025 году Баста дал два аншлаговых концерта в «Лужниках» на 150 тысяч зрителей, а «Руки Вверх!» весной прошлого года пять раз подряд выступили на ледовой «ВТБ Арене» в Москве, собрав там 65 тысяч зрителей.
В 2026 году Жуков отправился в беспрецедентный тур по футбольным стадионам России, а Баста заявил три концерта в «Лужниках», которые прошли 28, 29 и 30 августа.
«Москва, эти три концерта в Лужниках навсегда останутся в памяти и в истории! 211 487 зрителей, три солд-аута подряд и эмоции, которые невозможно передать словами. (…) Эти три концерта навсегда войдут в нашу личную историю, в нашей памяти останутся, как что-то особенное. Третий концерт был для меня по-настоящему трогательным, это была большая честь, петь для вас под дождливым московским небом. Вчерашний концерт был эмоциональным, динамичным и вдохновляющим, а первый с Гуфом – по-настоящему легендарным», - заявил Баста в соцсетях поздно вечером в воскресенье.
В числе гостей первого концерта, который Баста дал совместно с Гуфом, оказался и знаменитый хоккеист Александр Овечкин. Капитан клуба «Вашингтона Кэпиталз» поднялся на сцену, обнялся с рэперами во время исполнения трека «Моя игра», потанцевал и признался в любви своей супруге Анастасии Шубской.
Под овации переполненного стадиона Овечкин прокричал: «Настя, я тебя люблю!» и ушел со сцены.
«Спасибо Гуфу и Басте за то, что они взяли меня на сцену. Все было шикарно. 70 тысяч человек, шикарная атмосфера. Это просто бомба!», - восхитился хоккеист.
Секретным гостем второго концерта Басты 29 августа стал актер Слава Копейкин, который исполнил главную роль в фильме «Баста. Начало игры». Он исполнил совместно с Вакуленко песни «Ростов» и «Раскачаем бро», передает специальный корреспондент НСН.
«Это будет фильм, а не сериал, потому что у меня не такая интересная жизнь. Можно было, конечно, придумать, что я «мститель», «заместитель» или «загуститель», создать какую‑то вселенную, чтобы BadComedian (кинокритик Евгений Баженов. – Прим. НСН) оторвало шифер, когда он всё это увидит. Мне кажется, всё будет достаточно гармонично. (…) Два года шла подготовка режиссёра, были встречи с моими друзьями. Слава Богу, не давал никаких советов исполнителю главной роли Славе Копейкину, мне очень нравится то, как он играет», — отметил Баста.
30 августа над Москвой сгустились тучи и пошел дождь, однако это не помешало Басте собрать в «Лужниках» 70498 зрителей, в числе которых была и его мама. На сцену также вышли «Каспийский груз», «Моя Мишель», «Комната культуры», исполнивший главную роль в фильме «Колобок» комик Дмитрий Журавлев и рэпер Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт), поделившийся со спецкором НСН своими стадионными планами.
«Сольный концерт в «Лужниках» хотелось бы в следующем году зимой сделать, если получится. В декабре мы возьмем арену в 10 тысяч зрителей, потом будем стараться собрать «ВТБ Арену» с 15 тысячами зрителей, а уже после этого можно подумать о «Лужниках». В гонках, кто быстрее соберет «Лужники», я не участвую, просто жду чуда, когда «Лужники» ко мне придут», - отметил 25-летний музыкант.
ОТ ЖУКОВА ДО ДМИТРИЕНКО
Помимо Басты в «Лужниках» в этом году выступили Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко, а также группы «Кино и «Звери», ну а «Руки Вверх» с Егором Кридом дали сразу по два концерта на главной арене страны. Криду собрать аншлаги не удалось, при этом интерес к его выступлению подогрела телеведущая Ксения Собчак, активно писавшая в соцсетях о «рыцарском турнире» между «главными крашами страны».
А вот Сергей Жуков после двух концертов в «Лужниках» в конце июля признался, что «лучшего юбилея «Руки Вверх!» и представить не мог». До этого он выступил с концертами на футбольных стадионах в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде, после чего рассказал НСН о планах собрать в этом году 500 тысяч зрителей.
«Весь интернет гудит от того, как прошли концерты. Выложены десятки тысяч видео, в каждом городе аншлаги, не меньше 35-45 тысяч человек. Основные концерты пройдут в “Лужниках” в Москве и на “Газпром Арене” в Санкт-Петербурге, конечно, это нужно видеть. На выступлении в Санкт-Петербурге мы планируем прийти к цифре 500 тысяч человек, которые побывали на наших концертах», - пообещал Жуков.
Вместе с тем он подчеркнул, что не гонится за рекордами.
«У нас нет задачи ставить никаких рекордов, а есть задача собрать свою любимую аудиторию. Мы никому ничего не доказываем и работаем для людей. Если бы мы хотели доказывать, то поставили бы 30 концертов в "Лужниках" и раздавали билеты на улице бесплатно. Мы работаем по-честному и нам достаточно того, что у нас есть», - отмечал лидер «Руки Вверх!».
В «Лужниках» в 2026 году концертов больше не планируется. При этом в октябре на 68-тысячной «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге должны выступить Zivert и «Руки Вверх», а в декабре – Ваня Дмитриенко и Баста.
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