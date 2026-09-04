«От 10 лет и больше»: Организаторы концерта Канье Уэста нарушили сразу несколько законов и статей УК
Отсутствие договора - еще не приговор организаторам, но в случае провала концерта организаторам грозят серьезные обвинения, заявили в эфире НСН юристы, промоутеры и адвокаты. По их мнению, подобный скандал с американским артистом был бы совершенно невозможен в США.
Ситуация с концертами в России американского рэпера Канье Уэста в России может обернуться для их организаторов не миллиардной прибылью, а уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, промоутеры Владимир Зубицкий и Андрей Матвеев, а также глава Союза потребителей России Алексей Койтов в интервью НСН исследовали скандальную историю, которую в музыкальной индустрии уже назвали беспрецедентной.
«Перенос не рассматриваем!»: Организатор концертов Канье Уэста в Петербурге подтвердил их проведение
ОТ РОССИИ ДО США: «ПРОДАЕТСЯ ВОЗДУХ?»
В России продолжают кипеть страсти вокруг концертов Канье Уэста, о которых объявило в середине августа агентство Say Agency. Анонсировалось, что эпатажный рэпер выступит 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гендиректор агентства Анна Субчева уже 19 августа сообщила СМИ об успешной продаже более 100 тысяч билетов. Однако 25 августа в соцсетях «Газпром Арены» появилась информация о том, что договора с организаторами концертов «нет и не было».
«Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Мероприятие без договора аренды состояться не может», - отмечалось в сообщении.
На сайте «Газпром Арены» информации о концертах была удалена, однако она осталась на сайте самого Канье Уэста. При этом организаторы продолжают продавать билеты, стоимость которых составляет сегодня от 30 до 50 тысяч рублей.
«На сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести мероприятие. Мы его проведем. Отменить мероприятие может либо концертное агентство, которые его организовывает, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у них элементарно нет договора с артистом», - заявила Субчева в видеообращении 3 сентября.
По ее утверждению, в продажу они выходили «согласованно», однако сейчас нужно оформить некие «дополнительные документы».
В концертной индустрии считают эту ситуацию беспрецедентной. Промоутер Андрей Матвеев в беседе с НСН сравнил ее с «продажей воздуха».
«Это грубейшее нарушение, что продаются билеты, когда нет договора аренды с площадкой. По факту продается воздух в данном случае. Даже если сейчас произойдет замена площадки, непонятно, как организаторы будут выходить из положения, потому что конфигурация всех площадок разная: как можно посадить людей, купивших билеты на конкретные ряды и места, на такие же места на другом стадионе? В других странах, где развит концертный бизнес, это было бы расценено, как мошенничество, потому что есть определенная последовательность действий. Сначала заключается договор с артистом, потом заключается договор с площадкой, но нередко это происходит фактически параллельно, потому что договор с артистом заключается на конкретную площадку. Но это стартовая позиция. Только после этого начинают продаваться билеты. Как могли продаваться билеты без договора аренды с площадкой, совершенно необъяснимо! Это грандиозное нарушение, а учитывая масштаб продаж, это вообще тянет на серьезный конфликт с законом», - убежден промоутер.
По словам Матвеева, на наших глазах разворачивается беспрецедентная история.
«За всю историю концертного бизнеса в России я не припомню таких прецедентов, чтобы концерт продавался с таким большим валом денег. Это что-то новое и очень любопытно, чем всё закончится. Будем надеяться, что это все закончится благополучно для всех: и для организатора, и для зрителей в первую очередь. Возможно, площадка все-таки заключит договор с организаторами, ну а если нет, то я даже не представляю себе уровень скандала», - подчеркнул собеседник НСН.
Со своей стороны, промоутер Владимир Зубицкий, ранее привозивший в Россию артистов уровня U2 и Metallica, подтвердил НСН, что работа с музыкантами мирового уровня всегда начинается с договора с площадкой.
«В случаях с такими большими артистами в нашей практике не было такого, что мы, не договорившись с площадкой, выходили в продажу. Такого прецедента не было, у нас всегда была стопроцентная договоренность с площадкой. Договор подписан - мы выходили в продажу. Это в принципе неправильно, когда, не подписав договор с площадкой, кто-то выходит в продажу», - подчеркнул он.
По словам Зубицкого, в США подобная ситуация не могла бы быть возможна в принципе.
«В США это было бы вообще невозможно. В Америке, в Европе это все отслеживается от и до. Существуют профсоюзы, которые контролируют всё. Шаг в сторону - расстрел. Без подписания площадки и без получения договора там невозможно начать продажу билетов. Главный продавец билетов в Америке Ticketmaster - это один из главных продавцов билетов в мире. огромная компания, которая работает только официально. Ticketmaster не вышел бы в продажу, если бы не был подписан договор с площадкой. Это не обсуждается. Ни о каких миллиардах речь не идет, если нет договора», - подчеркнул собеседник НСН.
МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ СПОР?
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов объяснил НСН, в каком случае действия организаторов концерта Канье Уэста в России могут квалифицировать, как мошенничество в особо крупном размере. Учитывая количество проданных билетов (более 100 тысяч) и что продажи превысили несколько миллиардов рублей:
«Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ особо крупный размер начинается свыше 1 млн рублей, а санкция - до 10 лет лишения свободы. Но три миллиарда выручки еще не означают три миллиарда похищенного. Необходимо доказать главное - что еще до получения денег организаторы знали, что заведомо не имеют реальной возможности его провести, и именно посредством обмана получили деньги покупателей. Иными словами, отсутствие договора аренды - тревожный факт, но еще не приговор. Мошенничество начинается не там, где сорвался договор, а там, где изначально не собирались его исполнять. Главный правовой вопрос сегодня очень простой: имели ли организаторы реальную и документально подтверждаемую возможность провести эти концерты в тот момент, когда они уже собирали с граждан миллиарды рублей. Если да - перед нами прежде всего договорный и потребительский спор. Если нет и это было им заведомо известно - гражданско-правовая история может очень быстро превратиться в уголовную», - разъяснил Трунов.
Кроме того, по словам адвоката, за введение покупателей в заблуждение агентству Say Agency уже грозит грозить штраф до 500 тысяч рублей.
«Само по себе отсутствие подписанного договора аренды формально не запрещает продавать билеты - договор с площадкой теоретически может быть заключен позднее. Но если организатор продает билет с указанием конкретного места - «Газпром Арена» - он обязан давать потребителю достоверную информацию. Сейчас сайт продажи по-прежнему прямо указывает «Газпром Арену», тогда как сама площадка публично заявляла об отсутствии договора. Здесь могут возникать признаки нарушения ст. 10 Закона о защите прав потребителей (обязанность продавца или исполнителя своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию), ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге, продавце или исполнителе), а при доказанном сознательном введении покупателей в заблуждение - и ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей». ч. 2 - введение потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара, работы или услуги. За введение покупателей в заблуждение организатору как юридическому лицу может грозить административный штраф до 500 тысяч рублей. Но если будет доказано, что обман изначально использовался для завладения миллиардами рублей покупателей, вопрос уже выходит далеко за пределы КоАП и может перейти в плоскость ст. 159 УК РФ – мошенничества», - указал Трунов.
Гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева заявила 3 сентября, что «мы не рассматриваем перенос ни дат, ни места проведения». Но некоторые зрители не верят этому, пытаются вернуть деньги, и пишут в соцсетях Say Agency, что им отказывают в этом.
«Если речь идет об обычном билете, сейчас до концерта остается значительно больше десяти дней, поэтому зритель вправе потребовать 100% стоимости билета. Это прямо предусмотрено ст. 52.1 Основ законодательства РФ о культуре, причем такое же правило записано в публичной оферте самого организатора. Исключение возможно, в частности, для билетов, приобретенных в рамках специальных акций, при соблюдении установленных законом условий. Если организатор необоснованно уклоняется даже от рассмотрения требования потребителя, возможна ответственность по ч. 4.1 ст. 14.8 КоАП РФ. Кроме возврата денег потребитель может требовать предусмотренные законом санкции, компенсацию морального вреда, а при удовлетворении требований судом - штраф 50% от присужденной суммы за отказ удовлетворить требования добровольно по п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей», - разъяснил Игорь Трунов.
По его словам, у правоохранителей могут быть и вопросы по авансу Канье Уэсту, даже если его перевели в США в криптовалюте.
«Сам по себе платеж американскому артисту российской компанией не запрещен автоматически. Американские санкции запрещают целый ряд услуг российским лицам, но концертная деятельность как таковая к запрещенным категориям услуг не относится. Однако необходимо проверять всю платежную цепочку - самого получателя, его компанию, банк, посредников и банк российского организатора. С криптовалютой ситуация интереснее. До 1 сентября 2026 года использование цифровой валюты во внешнеторговых расчетах было предусмотрено через специальный экспериментальный правовой режим Банка России. С 1 сентября 2026 года уже вступил в силу новый Федеральный закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». Поэтому, если перевод Канье был сделан раньше 1 сентября, оценивать его надо по законодательству, действовавшему именно на дату операции - новый закон обратной силы не имеет. Сам по себе факт оплаты криптовалютой еще не означает уголовного преступления: надо знать, кто платил, через какую инфраструктуру, на каком основании и входил ли платеж в разрешенный режим трансграничных расчетов», - отметил президент Союза адвокатов России.
По просьбе НСН Трунов подсчитал риски организаторов скандального концерта в уголовных статьях и сроках наказания:
«На сегодняшний день говорить о «суммарном сроке» преждевременно. Если следствие установит мошенническую схему с первоначальным умыслом на завладение деньгами покупателей, основной уголовный риск - ч. 4 ст. 159 УК РФ: до 10 лет лишения свободы, штраф до 1 млн руб. Нарушения законодательства о защите прав потребителей добавят гражданско-правовую и административную ответственность, но они механически к сроку лишения свободы не прибавляются. Если же будут установлены самостоятельные дополнительные преступления, например, валютные нарушения, наказание определится уже по правилам ст. 69 УК РФ о совокупности преступлений. Теоретический предел при наличии нескольких составов преступления может существенно увеличиться», - заключил собеседник НСН.
СВАСТИКА И МИЛЛИАРДЫ: «ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ»
Глава Союза потребителей России Алексей Койтов считает «дикой» сложившуюся ситуацию. Он сообщил НСН, что у организаторов концерта Канье Уэста «нет ни одной причины», чтобы отказать зрителям в возврате денег за билеты.
«Оказалось, что у нас есть серьезный пробел в законодательстве, что можно абы кому абы как, не имея договоров, брать и продавать билеты на популярного артиста. В данном случае вроде бы с артистом у организаторов договор был, но не было договора с площадкой. Это, конечно, крайне странно. Это просто дикая ситуация, но она является поводом, чтобы законодательство в этой части поменять. Нет ни одной причины, по которой они могли бы не вернуть деньги за билеты. Да, есть в теории так называемые форс-мажорные обстоятельства, но здесь их нет! Разумная модель поведения предпринимателя, который занимается этим видом бизнеса, заключается в том, что он вначале решает ключевые организационные вопросы, их фиксируют, а потом начинают продавать билеты», - убежден Койтов.
По мнению главы Союза потребителей России, лучше всего для организаторов «цивилизованно отменить» концерты рэпера и вернуть людям деньги за билеты.
«Мы надеемся, что организаторы все-таки справятся и найдут решение. Но если концерт будет отменен, очевидно, что всем должны быть возвращены деньги. Если же организаторы не справятся с возвратом денег, то ситуация из гражданско-правовой быстро перейдет в уголовно-правовую квалификацию, которую будут решать уже правоохранительные органы», - заключил собеседник НСН.
Ну а пока эксперты гадают, сумеют ли организаторы спасти концерт на «Газпром Арене» или нет, билетные операторы уже назвали выступления Канье Уэста в России существенным фактором поддержки концертной индустрии во второй половине 2026 года.
«Дополнительным фактором поддержки во втором полугодии выступят концерты Канье Уэста, которые при условии их проведения в совокупности соберут около 3,5 млрд рублей», - говорится в совместном исследовании консалтинговой компании OKS Labs by Okkam с крупнейшими билетными сервисами Яндекс Афишей, Kassir.ru и Ticketland.
На этом фоне глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников подтвердил НСН, что в проведении концертов Канье в России «заинтересованы все». При этом он списал скандал вокруг концерта на наивность и отсутствие должного опыта у организаторов.
Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не разделяет это мнение.
«Мы никаким артистам двери не закрывали, не закрываем и не будем закрывать. Наши двери, наверное, закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию», - сказала Захарова в конце августа журналистам.
По ее словам, больше всего вопросов вызывают акции, перформансы и «болезненные проявления» Канье, «связанные с восхвалениями Гитлера, распространением свастики, наполнением песен соответствующими идеологемами». Дипломат назвала шокирующими подобные действия.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сценарист Золотарев объяснил, почему в России не снимают кино про работяг
- К чему приведет переход Wildberries на партнерские пункты хранения товаров
- «От 10 лет и больше»: Организаторы концерта Канье Уэста нарушили сразу несколько законов и статей УК
- Зеленский подтвердил, что реактивная «Герань» залетела в окно главы СБУ
- Вассерман похвалил «Что? Где? Когда?» за 51 год «умных» эфиров
- Песков: США могут потребовать прекратить атаки ВСУ при визите Уиткоффа в Россию
- Глава СВР назвал реальным риск масштабного конфликта в Евразии
- В МИД ФРГ заявили о сохранении дипломатических контактов с Россией
- Не все пойдут: Почему табачная отрасль обогнала нефтегазовую по зарплатам
- «С бензином не связано»: Когда в России появятся поезда на водороде