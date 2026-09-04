ОТ РОССИИ ДО США: «ПРОДАЕТСЯ ВОЗДУХ?»

В России продолжают кипеть страсти вокруг концертов Канье Уэста, о которых объявило в середине августа агентство Say Agency. Анонсировалось, что эпатажный рэпер выступит 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гендиректор агентства Анна Субчева уже 19 августа сообщила СМИ об успешной продаже более 100 тысяч билетов. Однако 25 августа в соцсетях «Газпром Арены» появилась информация о том, что договора с организаторами концертов «нет и не было».

«Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Мероприятие без договора аренды состояться не может», - отмечалось в сообщении.

На сайте «Газпром Арены» информации о концертах была удалена, однако она осталась на сайте самого Канье Уэста. При этом организаторы продолжают продавать билеты, стоимость которых составляет сегодня от 30 до 50 тысяч рублей.

«На сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести мероприятие. Мы его проведем. Отменить мероприятие может либо концертное агентство, которые его организовывает, либо артист. Никакая площадка отменить концерт не может, потому что у них элементарно нет договора с артистом», - заявила Субчева в видеообращении 3 сентября.

По ее утверждению, в продажу они выходили «согласованно», однако сейчас нужно оформить некие «дополнительные документы».

В концертной индустрии считают эту ситуацию беспрецедентной. Промоутер Андрей Матвеев в беседе с НСН сравнил ее с «продажей воздуха».

«Это грубейшее нарушение, что продаются билеты, когда нет договора аренды с площадкой. По факту продается воздух в данном случае. Даже если сейчас произойдет замена площадки, непонятно, как организаторы будут выходить из положения, потому что конфигурация всех площадок разная: как можно посадить людей, купивших билеты на конкретные ряды и места, на такие же места на другом стадионе? В других странах, где развит концертный бизнес, это было бы расценено, как мошенничество, потому что есть определенная последовательность действий. Сначала заключается договор с артистом, потом заключается договор с площадкой, но нередко это происходит фактически параллельно, потому что договор с артистом заключается на конкретную площадку. Но это стартовая позиция. Только после этого начинают продаваться билеты. Как могли продаваться билеты без договора аренды с площадкой, совершенно необъяснимо! Это грандиозное нарушение, а учитывая масштаб продаж, это вообще тянет на серьезный конфликт с законом», - убежден промоутер.

По словам Матвеева, на наших глазах разворачивается беспрецедентная история.

«За всю историю концертного бизнеса в России я не припомню таких прецедентов, чтобы концерт продавался с таким большим валом денег. Это что-то новое и очень любопытно, чем всё закончится. Будем надеяться, что это все закончится благополучно для всех: и для организатора, и для зрителей в первую очередь. Возможно, площадка все-таки заключит договор с организаторами, ну а если нет, то я даже не представляю себе уровень скандала», - подчеркнул собеседник НСН.

Со своей стороны, промоутер Владимир Зубицкий, ранее привозивший в Россию артистов уровня U2 и Metallica, подтвердил НСН, что работа с музыкантами мирового уровня всегда начинается с договора с площадкой.

«В случаях с такими большими артистами в нашей практике не было такого, что мы, не договорившись с площадкой, выходили в продажу. Такого прецедента не было, у нас всегда была стопроцентная договоренность с площадкой. Договор подписан - мы выходили в продажу. Это в принципе неправильно, когда, не подписав договор с площадкой, кто-то выходит в продажу», - подчеркнул он.

По словам Зубицкого, в США подобная ситуация не могла бы быть возможна в принципе.

«В США это было бы вообще невозможно. В Америке, в Европе это все отслеживается от и до. Существуют профсоюзы, которые контролируют всё. Шаг в сторону - расстрел. Без подписания площадки и без получения договора там невозможно начать продажу билетов. Главный продавец билетов в Америке Ticketmaster - это один из главных продавцов билетов в мире. огромная компания, которая работает только официально. Ticketmaster не вышел бы в продажу, если бы не был подписан договор с площадкой. Это не обсуждается. Ни о каких миллиардах речь не идет, если нет договора», - подчеркнул собеседник НСН.