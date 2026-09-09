В Новороссийске при атаке БПЛА погибли четыре человека
Четыре человека погибли, 29 пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Новороссийске. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, минувшей ночью Кубань подверглась массированной атаке дронов, по Новороссийску пришелся основной удар.
«Четыре человека погибли, в том числе один ребенок... Пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии», - написал губернатор на платформе «Макс».
Как отметил Кондратьев, после атаки повреждены три частных дома и пять многоквартирных, православный храм и детский сад.
Ранее стало известно, что в Новороссийске обломки БПЛА упали у частного дома и на территории предприятия, произошли возгорания, пишет 360.ru.
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