В Новороссийске при атаке БПЛА погибли четыре человека

Четыре человека погибли, 29 пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Новороссийске. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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По его словам, минувшей ночью Кубань подверглась массированной атаке дронов, по Новороссийску пришелся основной удар.

«Четыре человека погибли, в том числе один ребенок... Пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии», - написал губернатор на платформе «Макс».

Как отметил Кондратьев, после атаки повреждены три частных дома и пять многоквартирных, православный храм и детский сад.

Ранее стало известно, что в Новороссийске обломки БПЛА упали у частного дома и на территории предприятия, произошли возгорания, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиНовороссийскКраснодарский Край

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