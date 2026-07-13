ДМИТРИЕНКО ПРОТИВ КРИДА

В последние годы многие топовые артисты стали делать по два и даже три концерта подряд на одной площадке. Однако, одно дело собрать пяти- или даже десятитысячный зал, другое – 75-тысячные «Лужники». Первый «замах» на два подряд выступления в «Луже» сделал в 2025 году рэпер Баста. В этом году таких попыток будет три – по два концерта в «Лужниках» заявили Крид и группа «Руки Вверх!», а Баста в конце августа даст сразу три концерта на главной арене страны. И вот, 10 и 11 июля «портал» в другое музыкальное измерение открыл Крид.

Еще до этих концертов интерес к ним разожгла в своих соцсетях телеведущая Ксения Собчак, активно писавшая о «рыцарском турнире» между «главными крашами страны» - 32-летним Егором Кридом и 20-летним Ваней Дмитриенко, который впервые в своей карьере даст стадионный концерт в «Лужниках» 2 августа.

Собчак, в частности, указала на вышедшие почти одновременно фотосессии в доспехах «главных тик-ток рыцарей», а также на похожие видео о подготовке к концертам.

«Егор и Ваня выложили у себя в соцсетях видео с подготовкой к своим сольникам в "Лужниках". Я, конечно, выражала надежду, что "каслкора" у Егора не будет, но вот смотрю видео, где он показывает строящиеся декорации, и зрителей ждет… средневековый замок. Буквально через три недели "Лужники" снова ждет погружение в эпоху феодалов уже на концерте Вани Дмитриенко. Вот только команда Вани честно и в открытую транслировала свою тематику с февраля», - написала Собчак, уличив Крида в «копировании».

Так или иначе, шоу Крида в «Лужниках» впечатлило зрителей. На сцене возвышался гигантский замок, при этом певец удивил фанатов новым образом – он перекрасился в блондина и стал похож то ли на самого себя образца 2018 года, то ли на Шамана. Другим сюрпризом первого вечера в «Лужниках» стало появление на сцене Филиппа Киркорова в кольчуге и черной мантии. Они исполнили хит «Цвет настроения черный», при этом Филипп Бедросович просил людей с факелами «не подпалить» его.

Многие отмечают, что в выступлении Крида было много личного: на сцену вышел папа артиста, а сам Егор пожелал счастья недавно родившейся племяннице по имени Оливия-Александра. «Желтые» СМИ смаковали прошлогоднюю историю, когда концерт Крида в «Лужниках» вылился в скандал из-за откроенного номера с танцовщицей, однако сейчас ничего подобного не произошло. Второй концертный день запомнился фанатам дождливой погодой и тем, что Крид поскользнулся и упал на сцене, но такой мелочью «рыцаря» было не остановить. Киркорова на втором концерте не было, но его с успехом заменили молодые рэперы - Toxi$, madk1d, Темный принц, Дора и другие.

«Москва, это было легендарно, было обалденно (в оригинале другое слово)! (…) Это самый легендарный концерт в Моей жизни! Спасибо за эти два дня», - написал Крид в соцсетях, поблагодарив Бога, семью и свою команду.

По данным СМИ, на два концерта Егора Крида в «Лужниках» пришло 130 тысяч зрителей. Побывавшая на втором шоу корреспондент НСН видела пустые места на трибунах. Да и заглянувшая в «Лужу» в первый день Собчак отмечала, что визуально солдаута не было. Вместе с тем Ксения Анатольевна признала, что «Егор дал достойное шоу» и «огня было много».