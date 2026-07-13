Киркоров и «война крашей»: Рыцарское шоу Крида в «Лужниках» не стало солдаутом
Крид не смог описать без мата эмоции от концертов в «Лужниках», Киркоров в кольчуге изумил зрителей, а Собчак подвела итоги первого раунда музыкальной битвы «главных тик-ток рыцарей» страны.
Первым артистом, давшим в этом году два подряд концерта в «Лужниках», стал Егор Крид. Его «рыцарское» шоу с участием Филиппа Киркорова привлекло повышенное внимание светских СМИ и Ксении Собчак, хоть и не вылилось в «солдауты».
ДМИТРИЕНКО ПРОТИВ КРИДА
В последние годы многие топовые артисты стали делать по два и даже три концерта подряд на одной площадке. Однако, одно дело собрать пяти- или даже десятитысячный зал, другое – 75-тысячные «Лужники». Первый «замах» на два подряд выступления в «Луже» сделал в 2025 году рэпер Баста. В этом году таких попыток будет три – по два концерта в «Лужниках» заявили Крид и группа «Руки Вверх!», а Баста в конце августа даст сразу три концерта на главной арене страны. И вот, 10 и 11 июля «портал» в другое музыкальное измерение открыл Крид.
Еще до этих концертов интерес к ним разожгла в своих соцсетях телеведущая Ксения Собчак, активно писавшая о «рыцарском турнире» между «главными крашами страны» - 32-летним Егором Кридом и 20-летним Ваней Дмитриенко, который впервые в своей карьере даст стадионный концерт в «Лужниках» 2 августа.
Собчак, в частности, указала на вышедшие почти одновременно фотосессии в доспехах «главных тик-ток рыцарей», а также на похожие видео о подготовке к концертам.
«Егор и Ваня выложили у себя в соцсетях видео с подготовкой к своим сольникам в "Лужниках". Я, конечно, выражала надежду, что "каслкора" у Егора не будет, но вот смотрю видео, где он показывает строящиеся декорации, и зрителей ждет… средневековый замок. Буквально через три недели "Лужники" снова ждет погружение в эпоху феодалов уже на концерте Вани Дмитриенко. Вот только команда Вани честно и в открытую транслировала свою тематику с февраля», - написала Собчак, уличив Крида в «копировании».
Так или иначе, шоу Крида в «Лужниках» впечатлило зрителей. На сцене возвышался гигантский замок, при этом певец удивил фанатов новым образом – он перекрасился в блондина и стал похож то ли на самого себя образца 2018 года, то ли на Шамана. Другим сюрпризом первого вечера в «Лужниках» стало появление на сцене Филиппа Киркорова в кольчуге и черной мантии. Они исполнили хит «Цвет настроения черный», при этом Филипп Бедросович просил людей с факелами «не подпалить» его.
Многие отмечают, что в выступлении Крида было много личного: на сцену вышел папа артиста, а сам Егор пожелал счастья недавно родившейся племяннице по имени Оливия-Александра. «Желтые» СМИ смаковали прошлогоднюю историю, когда концерт Крида в «Лужниках» вылился в скандал из-за откроенного номера с танцовщицей, однако сейчас ничего подобного не произошло. Второй концертный день запомнился фанатам дождливой погодой и тем, что Крид поскользнулся и упал на сцене, но такой мелочью «рыцаря» было не остановить. Киркорова на втором концерте не было, но его с успехом заменили молодые рэперы - Toxi$, madk1d, Темный принц, Дора и другие.
«Москва, это было легендарно, было обалденно (в оригинале другое слово)! (…) Это самый легендарный концерт в Моей жизни! Спасибо за эти два дня», - написал Крид в соцсетях, поблагодарив Бога, семью и свою команду.
По данным СМИ, на два концерта Егора Крида в «Лужниках» пришло 130 тысяч зрителей. Побывавшая на втором шоу корреспондент НСН видела пустые места на трибунах. Да и заглянувшая в «Лужу» в первый день Собчак отмечала, что визуально солдаута не было. Вместе с тем Ксения Анатольевна признала, что «Егор дал достойное шоу» и «огня было много».
ОТ ЖУКОВА ДО ГУФА: «ЗАМАХ НА ПОЛМИЛЛИОНА»
Вслед за Кридом два концерта в «Лужниках» планирует дать 25-26 июля группа «Руки Вверх!». В этом году, в связи с 30-летием группы Сергей Жуков и компания отправились в беспрецедентный тур по футбольным стадионам страны.
Изначально «Руки Вверх!» должны были дать девять концертов на стадионах вместимостью более 35 тысяч зрителей. Этот тур стартовал 30 мая с рекорда в Екатеринбурге и успешно продолжился выступлениями в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде. При этом запланированный на 27 июня концерт на «Ростов Арене» отменили из соображений безопасности. Вместо него фанатам пообещали сразу четыре концерта во дворце спорта.
Сергей Жуков сообщил НСН, что по итогам стадионного тура планирует собрать суммарно полмиллиона зрителей.
«Весь интернет гудит от того, как прошли концерты. Выложены десятки тысяч видео, в каждом городе аншлаги, не меньше 35-45 тысяч человек. Основные концерты пройдут в “Лужниках” в Москве и на “Газпром Арене” в Санкт-Петербурге, конечно, это нужно видеть. На выступлении в Санкт-Петербурге мы планируем прийти к цифре 500 тысяч человек, которые побывали на наших концертах», - сказал музыкант.
При этом Жуков отметил, что давать такие туры каждый год не планирует.
«Стадионный тур — это непостоянная и непростая история, не каждый год она должна происходить. Поэтому дальше продолжим работать в дворцах спорта, на больших спортивных аренах, как и всегда», — пояснил группы лидер «Руки Вверх!».
До Егора Крида в «Лужниках» этим летом выступила группа «Кино», а вот концерты Надежды Кадышевой и «легенд дискотек» на этой площадке были перенесены из-за проблем с продажами билетов. В «Луже» в июле-августе также запланированы выступления Леонида Агутина и «Зверей», а также сразу три концерта Басты, один из которых рэпер из Ростова даст совместно с начинающим политическую карьеру Гуфом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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