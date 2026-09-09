«Вновь великая» Германия: К чему приведет победа АдГ на выборах в ФРГ
Несмотря на успех на выборах «Альтернативы для Германии», партии рано расслабляться — правящая элита будет всячески препятствовать формированию правительства в федеральной земле Саксония-Анхальт, убеждены эксперты.
MAKE GERMANY GREAT AGAIN!
Американский лидер Дональд Трамп поздравил немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) с победой на региональных выборах в Саксонии-Анхальте в своей соцсети Truth Social. Напомним, партия набрала 43,8% голосов.
Трамп отметил, что популисты в Германии наконец-то набирают силу, а жители страны больше не будут терпеть иммиграционную политику властей, нанесшую государству колоссальный вред.
«Триумфальная ночь для популистской партии в Германии. Там наконец устали от абсолютно ужасных иммиграционных правил и норм, нанесших Германии такой серьезный ущерб», — заявил президент США.
По аналогии с лозунгом собственной избирательной компании 2016 года Трамп призвал сделать Германию «вновь великой».
Согласно результатам соцопросов, АдГ по стране набирает около 28-29%. На втором месте, согласно опросам, идет коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (рекордно низкие 19,5% по стране), сообщает Bloomberg.
Отмечается, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц остается крайне непопулярным в Германии политиком, экономика страны ослаблена, при этом еще сильнее усилят давление выборы в двух федеральных землях 20 сентября.
В то же время, согласно новым результатам опроса института Forsa, АдГ в Восточной Германии набирает 45% (это на 13 п.п. больше, чем на выборах 2025 года), опережая почти с четырехкратным отрывом Христианско-демократический союз (12%), «Левые» набирают 15%, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» — по 9%, левоконсервативная партия «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) — 5%.
САНКЦИИ ДОЛОЙ!
Тем временем сопредседатель победивший партии АдГ Тино Хрупалла выступил за полное снятие антироссийских санкций.
«Я считаю, что санкции в любой форме бессмысленны и, прежде всего, они нанесли огромный ущерб самой немецкой экономике», – заявил он в интервью медиагруппе ARD.
В свою очередь глава АдГ Алис Вайдель пообещала изменить курс ФРГ в отношении России и Украины.
«Очень хорошо! Вот так и должна работать дипломатия. Пусть им удастся как можно скорее положить конец этой ужасной гибели людей. К сожалению, федеральное правительство Германии своей политикой полной эскалации делает прямо противоположное, вместо того чтобы содействовать мирным переговорам. С нами это изменится», — заявила Вайдель в соцсети X.
ТЕРПЕТЬ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ
Россия также с воодушевлением смотрит на результаты выборов в Германии. Так, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев заявил в своем Telegram-канале, что европейцам больше не получится бесконечно объяснять, что ради «правильной политики» нужно еще немного потерпеть.
«Причины (победы АдГ — прим. НСН) на поверхности. Промышленность ФРГ в прошлом году потеряла 177 000 рабочих мест. Особенно болезненно это для индустриальной Саксонии-Анхальт с ее химическими кластерами и крупными предприятиями. К этому добавляются рост цен, миграционные проблемы и расходы на Украину», — пояснил Гутенев.
По его словам, АдГ взамен предлагает жесткую миграционную повестку, отказ от помощи Украине, восстановление диалога с России и даже возвращение в школы русского языка, что находит отклик у граждан ФРГ.
«Оказалось, заводы, занятость и семейный бюджет вполне способны конкурировать с геополитическими лекциями Брюсселя. <…> Для евробюрократов тенденция неприятная. Успех АдГ способен усилить давление через Бундесрат, в том числе по санкциям», — резюмировал он.
Сенатор Алексей Пушков также объяснил в своем Telegram-канале причину поражения Мерца на выборах.
«Мерц проиграл эти выборы не из-за мнимых “покушений” России на свободу немцев. Он их проиграл потому, что те, кто отдал голоса АдГ, сыты по горло либеральной политикой самоликвидации Германии (по точному выражению Тилло Сарацина), которой занимались и предшественники Мерца на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель и Олаф Шольц, а теперь продолжает и Мерц. Вы хотите знать автора вашего поражения, канцлер? Это точно не Россия. Посмотрите-ка лучше в зеркало, чем старательно отворачиваться от него и пытаться наводить тень на плетень», — подчеркнул Пушков.
ПОЛЬША ГРУСТИТ
Оптимизма США, Германии и России не разделяет Польша, у которой вызывает беспокойство рост влияния крайне правых сил в быстро перевооружающейся ФРГ. Об этом сообщило издание Politico.
Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что успех на выборах АдГ может превратить рост военного потенциала Германии в угрозу европейской безопасности.
«Мы хотим, чтобы Германия играла важную роль в обеспечении нашей общей безопасности под демократическим руководством и как крупнейшая экономика Европы. Но мы слишком хорошо помним, к чему может привести перевооруженная Германия в руках ультраправой, пророссийской партии — и именно это и олицетворяет партия АдГ», — отметил министр в интервью газете Handelsblatt.
Отмечается, что власть ультраправой партии в сильно милитаризованной Германии — болезненный сценарий для Польши. Варшава опасается повторения сценария Первой и Второй мировых войн, когда Германская империя, а впоследствии нацистская Германия оккупировали территорию страны.
Не менее резким в выражениях был и премьер-министр Польши Дональд Туск. «В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии», — заявил глава польского правительства в соцсети X.
РАДОВАТЬСЯ РАНО?
Но поддаваться «головокружению от успехов» АдГ пока рановато, убежден немецкий политолог Александр Рар. В интервью НСН он заявил, что правящая элита в Германии будет делать все, чтобы победившая на выборах партия не смогла формировать правительство в федеральной земле Саксония-Анхальт.
«На сегодняшний день нет никаких предпосылок, что коалиция создастся. Полная патовая ситуация - ни одна сила не может претендовать на абсолютную власть и на создание правительства. Поэтому или будут перевыборы парламент, или АдГ придется сесть за стол переговоров с Сарой Вагенкнехт, чтобы создать правительство. Такой вариант возможен, но это будет происходить под сильнейшим давлением и нажимом традиционной прессы и мейнстрима. Все будут пытаться этому помешать. Глубинное государство в Германии, немецкая правящая элита будут всё делать для того, чтобы не допустить "Альтернативу" во власть. Сара Вагенкнехт в этом отношении решает судьбу земли. Или она поддерживает АдГ, или системные партии», — сказал Рар.
Вместе с тем, по словам собеседника НСН, так называемый «брандмауэр» (соглашение всех системных партий в Германии об отказе от сотрудничества с АдГ) разрушен, и цепная реакция может пойти на другие регионы.
«Брандмауэр будет разрушаться. Можно сказать, что его уже не существует. У традиционных партий уже нет возможности пройти во власть без АдГ. Даже если они объединятся, не получат большинство. Теперь начнется борьба за существование традиционной системы. Абсолютно ясен сигнал для других земель - о том, что "Альтернатива" становится все более народной партией и за нее можно голосовать. Традиционные партии понимают, что если сейчас не предпринять резкие усилия, чтобы остановить рост этой партии, он распространится и на другие земли. Ее уже называют фашистской, ультраправой… Они просто не хотят делиться властью и пропускать во власть новую партию. Такое было на моей памяти 30 лет назад, когда появилась партия "зеленых", которую тоже не хотели никуда пропускать, однако она пробила дорогу во власть через выборы, демонстрации и уличные протесты. То же самое сделала после объединения Германии посткоммунистическая партия, которая сейчас называется "Левая"», — подытожил он.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Новороссийске при атаке БПЛА погибли четыре человека
- «Вновь великая» Германия: К чему приведет победа АдГ на выборах в ФРГ
- Над регионами России сбили 596 беспилотников ВСУ
- «Тройник» Басты и «война крашей»: Главные стадионные артисты и скандалы лета 2026 года
- В Анапе детсад приостановил прием детей из-за ремонта после атаки БПЛА
- СМИ: Власти Норвегии скрывали визит Зеленского в Осло
- Петицию против действий Инфантино подписали свыше 100 тысяч человек
- В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной готовности из-за медведей
- В ноябре россиян ожидает сокращенная рабочая неделя
- Израиль введет санкции против Британии