«Очень хорошо! Вот так и должна работать дипломатия. Пусть им удастся как можно скорее положить конец этой ужасной гибели людей. К сожалению, федеральное правительство Германии своей политикой полной эскалации делает прямо противоположное, вместо того чтобы содействовать мирным переговорам. С нами это изменится», — заявила Вайдель в соцсети X.

ТЕРПЕТЬ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ

Россия также с воодушевлением смотрит на результаты выборов в Германии. Так, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев заявил в своем Telegram-канале, что европейцам больше не получится бесконечно объяснять, что ради «правильной политики» нужно еще немного потерпеть.

«Причины (победы АдГ — прим. НСН) на поверхности. Промышленность ФРГ в прошлом году потеряла 177 000 рабочих мест. Особенно болезненно это для индустриальной Саксонии-Анхальт с ее химическими кластерами и крупными предприятиями. К этому добавляются рост цен, миграционные проблемы и расходы на Украину», — пояснил Гутенев.

По его словам, АдГ взамен предлагает жесткую миграционную повестку, отказ от помощи Украине, восстановление диалога с России и даже возвращение в школы русского языка, что находит отклик у граждан ФРГ.

«Оказалось, заводы, занятость и семейный бюджет вполне способны конкурировать с геополитическими лекциями Брюсселя. <…> Для евробюрократов тенденция неприятная. Успех АдГ способен усилить давление через Бундесрат, в том числе по санкциям», — резюмировал он.

Сенатор Алексей Пушков также объяснил в своем Telegram-канале причину поражения Мерца на выборах.

«Мерц проиграл эти выборы не из-за мнимых “покушений” России на свободу немцев. Он их проиграл потому, что те, кто отдал голоса АдГ, сыты по горло либеральной политикой самоликвидации Германии (по точному выражению Тилло Сарацина), которой занимались и предшественники Мерца на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель и Олаф Шольц, а теперь продолжает и Мерц. Вы хотите знать автора вашего поражения, канцлер? Это точно не Россия. Посмотрите-ка лучше в зеркало, чем старательно отворачиваться от него и пытаться наводить тень на плетень», — подчеркнул Пушков.

ПОЛЬША ГРУСТИТ

Оптимизма США, Германии и России не разделяет Польша, у которой вызывает беспокойство рост влияния крайне правых сил в быстро перевооружающейся ФРГ. Об этом сообщило издание Politico.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что успех на выборах АдГ может превратить рост военного потенциала Германии в угрозу европейской безопасности.

«Мы хотим, чтобы Германия играла важную роль в обеспечении нашей общей безопасности под демократическим руководством и как крупнейшая экономика Европы. Но мы слишком хорошо помним, к чему может привести перевооруженная Германия в руках ультраправой, пророссийской партии — и именно это и олицетворяет партия АдГ», — отметил министр в интервью газете Handelsblatt.