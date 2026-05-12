«Это плохой случай для организации концертов, мы для своих мероприятий никогда цены не понижаем. Во-первых, понижение цен приведет к тому, что люди, которые купили дорогие билеты, начнут обращаться к организаторам, чтобы поменять билеты. Во-вторых, это говорит о том, что не очень хорошо продаются билеты, а артисту нужен аншлаг. Это нехорошее явление, такое редко бывает. Конечно, бывают акции от спонсора или скидки владельцам определенных банковских карт. Но когда организатор понижает саму стоимость, это говорит о том, что не все в порядке с продажей», - объяснил он.

При этом он подчеркнул, что снижение цен уже не гарантирует аншлаг, а также может обернуться проблемами в будущем.

«Сложно сказать, поможет ли добиться аншлага такое понижение цен. Когда человек заходит покупать билеты, он либо сразу покупает, либо нет, дальше уже не следит. Но, возможно, это чем-то поможет. На следующие концерты этого организатора билеты сразу покупать не будут, будут ждать скидку. Конечно, это нехороший прецедент для этого бизнеса. Про положение организаторов я не знаю, уйдут ли они в минус или нет, но такого проекта со снижением я не помню», - добавил собеседник НСН.

Высокие цены на билеты на стадионный концерт группы «Ленинград» в Москве могут быть связаны с гонораром Сергею Шнурову, объяснил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, а музыкальный критик Илья Легостаев допустил, что дело в элитарности этой группы.

