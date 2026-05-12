Аншлага нет: «Ленинград» рискует не собрать стадион даже со скидкой на билеты
Владимир Зубицкий признался НСН, что не помнит случаев снижения цен на билеты в два-три раза перед концертом, как случилось с группой «Ленинград».
Билеты на концерт «Ленинграда» плохо продавались, а Сергею Шнурову нужен аншлаг, поэтому пришлось снижать цены в два-три раза, заявил НСН советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.
Цены на билеты на июньский концерт «Ленинграда» на 45-тысячной «Лукойл Арене» в Москве существенно снизились. В начале апреля билеты стоили от 12,7 тысячи рублей (танцпол стоил 18 тысяч, а фанзона около 23 тысяч рублей). Сейчас же в продаже появились билеты за 4-6 тысяч рублей, танцпол стоит 7500, фан-зона – 12800. Зубицкий назвал это плохим сигналом.
«Это плохой случай для организации концертов, мы для своих мероприятий никогда цены не понижаем. Во-первых, понижение цен приведет к тому, что люди, которые купили дорогие билеты, начнут обращаться к организаторам, чтобы поменять билеты. Во-вторых, это говорит о том, что не очень хорошо продаются билеты, а артисту нужен аншлаг. Это нехорошее явление, такое редко бывает. Конечно, бывают акции от спонсора или скидки владельцам определенных банковских карт. Но когда организатор понижает саму стоимость, это говорит о том, что не все в порядке с продажей», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что снижение цен уже не гарантирует аншлаг, а также может обернуться проблемами в будущем.
«Сложно сказать, поможет ли добиться аншлага такое понижение цен. Когда человек заходит покупать билеты, он либо сразу покупает, либо нет, дальше уже не следит. Но, возможно, это чем-то поможет. На следующие концерты этого организатора билеты сразу покупать не будут, будут ждать скидку. Конечно, это нехороший прецедент для этого бизнеса. Про положение организаторов я не знаю, уйдут ли они в минус или нет, но такого проекта со снижением я не помню», - добавил собеседник НСН.
Высокие цены на билеты на стадионный концерт группы «Ленинград» в Москве могут быть связаны с гонораром Сергею Шнурову, объяснил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, а музыкальный критик Илья Легостаев допустил, что дело в элитарности этой группы.
