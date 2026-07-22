«Он меня проигнорил!»: Дмитриенко обвинил Крида в отказе обсуждать скандал с «Лужниками»
Такие вопросы надо решать миром, а Крид не захотел выходить на связь, сказал Дмитриенко, назвав «удивительным событием» похожее оформление их концертов.
Певец Ваня Дмитриенко заявил, что пытался связаться с Егором Кридом из-за схожести их концертов в «Лужниках» и даже сделать коллаборацию, но тот не захотел, сообщает специальный корреспондент НСН.
В середине июля Крид дал два подряд концерта в «Лужниках», а Дмитриенко выступит на этой арене 2 августа. При этом СМИ обратили внимание на схожую рыцарскую тематику в оформлении сцены, а также почти одновременные фотосессии артистов в доспехах. Дмитриенко отметил, что пытался как-то сгладить ситуацию, но его «проигнорили».
«Я Егору писал много раз, пытался с ним поговорить и выйти на связь, когда это только-только стало всплывать, но он не хотел. Я ему звонил, даже хотел с ним записать коллаборацию, чтобы люди не думали, что мы в ссоре. Это было бы круто, потому что такие дела надо решать с добром, а он просто проигнорил звонок, а потом все началось. Я подумал, ну, значит, у него какая-то своя стратегия в этом плане», - сказал музыкант на вечеринке в честь будущего концерта в «Лужниках».
Вместе с тем Дмитриенко отметил, что у них с Кридом разная тематика концертов.
«Люди видят в этом сходство, и это сложно отрицать. Мы эту концепцию прорабатывали с января и для нашей команды это было удивительное событие, мы такого никогда не видели. Когда мы поняли, что это и правда настолько большое совпадение, разные были мысли, но сейчас мы просто занимаемся своим концертом, у нас нет других вариантов. Как бы то ни было, у меня история про стихи, про любовь к женщинам и тому подобное, а у него совершенно другая концепция. Конкретно в этом мы с ним не можем сравниваться», - подчеркнул музыкант.
Телеведущая Ксения Собчак обвинила Крида в копировании Дмитриенко, назвав происходящее «рыцарским турниром» между «главными крашами страны», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Эксперты музыкальной индустрии ранее объяснили НСН феномен 20-летнего Дмитриенко, который заявил в 2026 году концерты в «Лужниках» и на «Газпром Арене» и может стать самым молодым артистом, собравшим два главных стадиона страны.
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