Певец Ваня Дмитриенко заявил, что пытался связаться с Егором Кридом из-за схожести их концертов в «Лужниках» и даже сделать коллаборацию, но тот не захотел, сообщает специальный корреспондент НСН.

В середине июля Крид дал два подряд концерта в «Лужниках», а Дмитриенко выступит на этой арене 2 августа. При этом СМИ обратили внимание на схожую рыцарскую тематику в оформлении сцены, а также почти одновременные фотосессии артистов в доспехах. Дмитриенко отметил, что пытался как-то сгладить ситуацию, но его «проигнорили».