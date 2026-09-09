Над регионами России сбили 596 беспилотников ВСУ

В период с 20.00 мск 8 сентября до 08.00 9 сентября было перехвачено и уничтожено 596 дронов ВСУ. Их нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской областях, а также над Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями.

Кроме того, беспилотники уничтожили в Краснодарском крае, Крыму, над водами Черного моря.

Накануне над российскими регионами сбили 107 украинских БПЛА самолетного типа, напоминает 360.ru.

