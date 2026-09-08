Zivert газует, «нейрослопы» наступают: Названы короли стримингов лета 2026 года
Стриминги наводнили «нейрослопы», затмившие треки ИИ-артистов, новые хиты и коллаборации стали главными двигателем популярности артистов, а самый сильный рокерский прорыв совершили Settlers.
«Короли и королевы»
Zivert на волне успеха песни GAZ стала самой популярной стриминговой артисткой лета 2026 года, а звание «короля» поделили Баста с Ваней Дмитриенко. При этом нашествие ИИ-треков в чарты замедлилось, а главной проблемой лета стали так называемые «нейрослопы», объяснили в интервью НСН эксперты индустрии.
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Главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик заявил НСН, что «королем» и «королевой» стримингов этим летом стали Zivert и Баста. Юлия Зиверт выпустила новую песню GAZ с припевом: «Я газую, когда нету, газую, когда есть» еще в конце апреля 2026 года. На сегодняшний день она продолжает удерживать высокие позиции в чартах.
«Zivert с успехом песни «GAZ» укрепила свои позиции, став самой популярной артисткой среди пользователей VK Музыки этим летом. По числу уникальных слушателей её догоняет Mia Boyka, которая на стадионные площадки пока не замахивалась, но и не всегда есть смысл искать прямую связь между сборами на больших концертных площадках и цифрами в стриминговых сервисах. Летним «королем» VK Музыки по-прежнему остается Баста. Также стоит отметить, что у группы «Руки Вверх» выросли прослушивания после выхода нового альбома. Успех «танцев под Шаде» также улучшил позиции МОТа. Ваня Дмитриенко несмотря на то, что успешно собрал «Лужники», пока выдал меньше чартовых хитов, чем годом ранее, поэтому его цифры стали слегка скромнее. Сохраняют высокие позиции Icegergert и Jakone, каждый из которых выпустил в этом году новый альбом», - отметил Мудрик.
Главный редактор музыкального сервиса Звук Влад Микеев также отметил Zivert, а вот летним «королем» назвал Дмитриенко.
«Артисткой лета можно назвать Zivert. Большую роль здесь сыграл трек GAZ: релиз заметно усилил интерес к певице и стал одной из её самых ярких работ. Именно на фоне его успеха Zivert закрепилась в числе главных хедлайнеров лета. Артистом лета редакция Звука назвала Ваню Дмитриенко. Его популярность при этом нельзя объяснить только концертом в «Лужниках». Ваня рос весь год: стабильно попадал в чарты, выпускал заметные треки и расширял аудиторию. В первой половине 2026 года дополнительный импульс дал его фит с Saluki — один из самых обсуждаемых релизов периода. Поэтому большой концерт скорее подтвердил высокий интерес к артисту и укрепил его позиции. Еще одной заметной артисткой сезона стала Mia Boyka, ее трек «Экспонат» вошел в число главных летних хитов и сделал певицу одной из самых ярких героинь лета», - отметил Микеев.
Со своей стороны, руководитель направления A&R ON Лейбла Владимир Кузьмичев указал НСН на главных «народных любимцев» этого лета.
«Всё лето чарты возглавляла четверка из треков: «Шадэ», «Мальборо», «Экспонат» и «GAZ». Однако, если посмотреть на концерты, то можно увидеть, что Ваня Дмитриенко собрал свои первые «Лужники», был секретным гостем на VK Фесте в Москве и Питере. Баста три дня подряд давал концерты в «Лужниках», первый из которых был совместно с Гуфом. Поэтому с точки зрения народной любви скорее выделил именно их», - отметил Кузьмичев.
В сервисе KION Музыка назвали «артистом лета» Басту, а «артисткой лета» - IOWA с главным летним треком лета «Мы».
Нейросети: Одна «Ворона» и десятки миллионов
Подводя итоги первого полугодия 2026 года, эксперты индустрии указывали НСН на «черных нейролебедей», залетевших на вершины чартов. Треки «Сыпь, гармоника!» от СДП, «Ворона» от Кэнни и МС Дымка, «Расскажи, Снегурочка» от Саши Комович и «Советский Союз» от Керсари «подвинули» в чартах живых артистов. Однако летом не они стали главной проблемой для индустрии.
«Действительно, в чарт продолжают попадать ИИ-треки, а крупные артисты и продюсеры давно используют его возможности для сочинения новых песен. С другой стороны, пока все еще нет крупного, целиком сделанного с помощью ИИ-артиста, который является полноценной творческой единицей и за релизами которого намеренно следит крупная аудитория. Прежние «ИИ-хитмейкеры» своих успехов не повторяют», - сказал НСН главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик.
Со своей стороны, главный редактор Звука Влад Микеев объяснил НСН, почему ИИ-контент пока не маркируют.
«Сейчас отдельной маркировки ИИ-треков и виртуальных исполнителей нет. На наш взгляд, для эффективной маркировки нужны единые отраслевые правила: они должны позволять отличать полностью сгенерированный контент от произведений, где ИИ использовался как один из творческих инструментов. Если регулятор установит соответствующие требования, мы их реализуем, - отметил он.
Исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов сообщил НСН, что этим летом остро встала проблема с «нейрослопами». При этом, по его словам, полноценных ИИ-артистов как таковых пока нет, речь идет лишь об отдельных хитах.
«Для нас, как крупнейшего поставщика российской музыки на отечественные стриминги, основная тенденция лета - это не ИИшные артисты. В этом большой беды ни мы, ни стриминги, ни потребители музыки не видят. Главная проблема лета в так называемом нейрослопе, инструментальной музыке, которая производится ИИ в совершенно немыслимых количествах. Таким сиюминутным контентом забиты сейчас все площадки, это музыка для релаксации, для прогулки с собаками, для ухода за кошками и тому подобное. Что касается ИИ-артистов, их нет по одной простой причине: создание артиста - это достаточно долгосрочная история, а мы пока живем в мире треков и слушатели не сильно интересуются тем, кто поет. Еще пять лет назад 80% потребителей стриминга, слыша новую песню, никогда не интересовались именем артиста. Так что в цифровых артистов я верю, но пока у нас эпоха нейрослопа, по крайней мере, это лето», - пояснил эксперт.
По оценке Коннова, создатели ИИ-треков могут заработать десятки миллионов рублей, но для этого надо «выиграть в лотерею».
«На сегодняшний день стриминги платят создателям контента совершенно одинаковые деньги вне зависимости от того, ИИшный у вас трек или нет. На этом можно заработать максимум несколько десятков миллионов рублей, но это будет один проект из десяти тысяч, кто выиграет – это лотерея. Чтобы хит выстрелил, нужно выпустить примерно 10 тысяч треков, чтобы получилась одна «Ворона» или «Сыпь, гармоника!», пропорция примерно такая. Никто не сосредотачивается на выпуске одного трека, люди делают большой объем контента и в итоге из 10 тысяч треков, которые за неделю доставляются на стриминговые платформы, один может выстрелить и стать номером один в чарте», - заключил собеседник НСН.
На момент выхода материала в ТОП-10 ведущих стримингов входит один трек ИИ-артиста, «Ты не бойся ночи» от Enzro.
Рокеры: От Settlers до Оленжона
Рок-музыканты – пока редкие гости в чартах. Группа «Комната культуры» летом была по-прежнему интересная слушателям, а вот «Бонд с кнопкой» и Ay Yola не зацепили фанатов новыми релизами, констатировал в беседе с НСН главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик.
«В топ-100 VK Музыки этим летом рок-музыка себя проявляла редко. Помимо стабильно сохраняющих позиции Трофимова и «Комнаты Культуры» можно отметить только успех еще одного сингла группы Settlers — «Светлое чувство» (вслед за также побывавшем в чарте «По камушку»). «Бонд с кнопкой» и Ay Yola пока не выпустили ничего сравнимого по успеху с «Кухнями» и «Homay», но, с другой стороны, у них было и мало релизов с абсолютно новым материалом», - отметил Мудрик.
Со своей стороны, главред Звука Влад Микеев назвал НСН новые рок-имена.
«Рок-музыка по-прежнему популярна у молодой аудитории. Интерес к «Комнате культуры», «Бонду с кнопкой» и Ay Yola сохраняется, при этом рядом с уже известными группами появляются новые имена. Среди заметных артистов новой волны можно выделить «Я про рок», «Балкон ожиданий», Luverance, Оленжона, Амели Рахиль, Роки и Рассветова. Они работают на стыке рока, инди, поп-музыки и других жанров, поэтому сама сцена становится разнообразнее», - указал Микеев.
За проектом Оленжон стоит режиссер фильмов по комиксам о Майоре Громе Олег Трофим, который рассказал о его секретах в интервью «Культурному гиду НСН».
«Заниматься музыкой публично я начал только в 2022 году, уже после больших успехов в кино. Песни мои в основном печальные, меланхоличные. Они о любви, но чаще об утрате, о размытых границах чувств, о незавершённости и слабости, которая становится новой точкой опоры во взрослой жизни. Так или иначе, все мои песни — они о нежной красоте и поэтике этих непростых чувств. По стилю это можно охарактеризовать как меланхоличный бэдрум-инди или бардовский дрим-поп. В основе всегда голос, гитара или укулеле. Из новой волны российской инди-рок-музыки могу посоветовать Рушану, Sensee и, конечно, группу «Сироткин». Вместе с Сергеем мы прошли большой путь: я снял клипы на его знаковые песни «Бейся сердце», «Выше домов», «Добрый злой», он писал песни к моим фильмам. А весной этого года мы вместе выпустили первый совместный сингл «Взрослая жизнь», который успешно показал себя на крупнейших российских музыкальных площадках, встал на обложки плейлистов», - отметил Трофим.
Руководитель направления A&R ON Лейбла Владимир Кузьмичев указал НСН на популярность этим летом в соцсетях песни «Летучий корабль» фолк-инди группы из Санкт-Петербурга Settlers. По его словам, «большой рывок» летом сделали также Мартин, Рушана и «Рубеж Веков», лидер которой Илья Порохин ранее рассказывал НСН об эволюции инди-музыки.
Фрешмены и хиты: Квадроберы и женские истории
В числе главных хитов лета 2026 года в российских стримингах стали песни «GAZ», «Шадэ», «Мы», «Знак» и «Экспонат». Главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик также указал НСН на коллаборации Басты и успех автора хита «Тону», белоруса Hollyflame.
«Помимо упомянутых «GAZ» от Zivert и «Шадэ» трио By Индия, Xcho и МОТ, стоит отметить успех трека «Санта Лючия» от Gayazov$ Brother$, хит «Мы» от IOWA и успех артиста Hollyflame, который уже несколько лет на виду, но только сейчас с треками «Тону» и «Нежность» дошел до самой широкой публики. Из коллабораций я бы отметил дуэт Toxi$ и Доры с треком «Знак», хип-хоп дуэт Yasmi и Полка — «Омут», а также успешные коллаборации Басты со знакомыми припевами — «Буду всегда с тобой», «Доедешь — пиши» (с «Каспийским грузом») и «Возле дома твоего», - отметил Мудрик.
Главный редактор Звука Влад Микеев указал на Марию Бойко (на фото), «прославившуюся» на всю страну после скандала с девочкой-квадробером, блогера Иду Галич и инди-группу из Ярославля Cupsize.
«Главным треком лета редакция Звука назвала «Экспонат» Mia Boyka, а альбомом лета — «Истерику» Cream Soda. Среди коллабораций особенно запомнился трек «Бизи» Police in Paris и Иды Галич. Песня быстро разошлась по соцсетям и стала частью одного из самых заметных трендов сезона. Среди новых имен редакция выделила fvnni и Dimma Urih. Группой лета стала Cupsize. Если смотреть шире на первую половину года, заметно выросли Hollyflame, Солова и рэпер Полка», - отметил собеседник НСН.
В Яндекс Музыке указали НСН на песню IOWA о женской поддержке «Мы», под аккомпанемент которой девушки делились в соцсетях историями об отношениях. Главной новинкой лета там назвали трек «Malo 2.0» с участием сразу нескольких артистов, переосмысливших известную песню Егора Крида. Кроме того, в сервисе отметили две песни Доры – сольник «Million Dollar Baby» и «Знак» (совместно с Toxi$).
«Главными народными хитами стали, конечно же «Шаде» от by Индия, Мота и Xcho, «Экспонат» от Мии Бойки, «Знак» от Токсиса и Доры и «GAZ» от Zivert. Но были и менее очевидные хиты, которые не заняли топ-5 чарта, но получили очень большую популярность в социальных сетях: “Летучий корабль” группы Settlers, трек baby my type от артиста TAKETAKE и трек «Обнял, поцеловал» с альбома First day in therapy артиста Whole Lotta Swag», - добавил руководитель направления A&R ON Лейбла Владимир Кузьмичев.
Подводя специально для НСН итоги первого полугодия 2026 года, руководители ведущих стримингов отмечали успехи Басты, Icegergert и Zivert.
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