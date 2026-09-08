Лавров заявил, что нормальных отношений с Западом у РФ не будет при жизни нынешних поколений

Два популярных туристических маршрута закрыли в нацпарке в Бурятии из-за медведей

Туристы смогут проехать по мосту между Россией и КНДР только в составе организованной группы

ИИ вскоре сможет развиваться без участия человека

В Ассоциации владельцев кинотеатров допустили прекращение предсеансовых показов