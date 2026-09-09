Петицию против действий Инфантино подписали свыше 100 тысяч человек
Более 100 тысяч человек подписали петицию с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) провести расследование против ее президента Джанни Инфантино. Об этом пишет Reuters.
В августе некоммерческая организация FairSquare потребовала признать главу ФИФА не имеющим права баллотироваться на новый срок. Структура направила соответствующее письмо в комитет по управлению, аудиту и соблюдению правил союза.
До этого организация отправляла жалобу в Международный олимпийский комитет. По ее данным, Инфантино нарушил данную в офисе МОК в Лозанне в 2020 году клятву, в которой обещал действовать независимо от коммерческих и политических интересов. Комитет не стал рассматривать запрос.
Ранее УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Азиатская конфедерация футбола призвали провести проверку действий Джанни Инфантино на фоне его предложения продать частным инвесторам долю в компании, управляющей чемпионатом мира, напоминает 360.ru.
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