Петицию против действий Инфантино подписали свыше 100 тысяч человек

В августе некоммерческая организация FairSquare потребовала признать главу ФИФА не имеющим права баллотироваться на новый срок. Структура направила соответствующее письмо в комитет по управлению, аудиту и соблюдению правил союза.

До этого организация отправляла жалобу в Международный олимпийский комитет. По ее данным, Инфантино нарушил данную в офисе МОК в Лозанне в 2020 году клятву, в которой обещал действовать независимо от коммерческих и политических интересов. Комитет не стал рассматривать запрос.

Ранее УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Азиатская конфедерация футбола призвали провести проверку действий Джанни Инфантино на фоне его предложения продать частным инвесторам долю в компании, управляющей чемпионатом мира, напоминает 360.ru.

