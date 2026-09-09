В Анапе детсад приостановил прием детей из-за ремонта после атаки БПЛА

Один из детских садов Анапы приостановил прием детей из-за ремонта после беспилотной атаки. Об этом заявила глава курорта Светлана Маслова.

«В детском саду "Волна" повреждено остекление четырех окон. Сегодня на территории... будут проходить ремонтные работы, прием детей учреждение возобновит с завтрашнего дня», - написала градоначальник на платформе «Макс».

По словам Масловой, обломки дронов повредили два нежилых здания предприятий, три домовладения, четыре автомобиля. Никто не пострадал.

Ранее в Запорожской области после атаки БПЛА было повреждено здание детского сада «Калинка», пишет 360.ru.

