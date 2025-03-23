Шаман или участники «Родников»: Кто представит РФ на «Интервидении»
До этого спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что представлять страну на «Интервидении» будет кто-то из ТОП-5 самых популярных отечественных артистов.
СМИ раскрыли имена возможных участников нового песенного конкурса «Интервидение», которые могут представить Россию.
ШАМАН, ГАЗМАНОВ ИЛИ «РОДНИКИ»?
Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» представит заслуженный артист РФ, певец Шаман (Ярослав Дронов). Однако позже директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева опровергла эту информацию.
«Он (участник "Интервидения" от РФ – прим. НСН) точно не определен, и мы позже официально анонсируем, конечно же, кто это будет», - сказала она в интервью РИА Новости.
До этого народный артист РФ, певец Олег Газманов выразил надежду на то, что участники проекта «Родники» смогут представить Россию на «Интервидении». При этом он отрицательно ответил на вопрос о своем возможном участии в новом музыкально конкурсе, передает ТАСС.
Проект «Родники» направлен на популяризацию песен на русском языке и национальных языках народов России. Его руководителем является Олег Газманов.
В свою очередь спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что представлять Россию на «Интервидении» будет кто-то из сегодняшней пятерки наиболее популярных в стране исполнителей.
«Я не рискну делать здесь какие-либо прогнозы. Можно посмотреть, кто сегодня в пятерке наиболее популярных исполнителей, я думаю, кто-то из них. Но окончательное решение будут принимать организаторы форума, среди которых находится и "Первый канал"», - сказал он изданию.
По данным ВЦИОМ и премии «Народная марка», в тройку лучших российских артистов 2024 года вошли Шаман, Олег Газманов и певец Григорий Лепс. Согласно результатам исследования, в ТОП-5 в прошлом году также попали Николай Басков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Николай Расторгуев.
4% опрошенных выделили Льва Лещенко, по 3% — Леонида Агутина и Стаса Михайлова, по 2% — Диму Билана, Юрия Шевчука, Василия Вакуленко («Баста») и Валерия Меладзе. При этом певица Полина Гагарина уже третий год подряд занимает первенство среди лучших артисток российской эстрады, по мнению опрошенных. В числе лидеров среди россиян также Лариса Долина, Анна Asti (Анна Дзюба), Валерия и Ирина Аллегрова.
В конце февраля правительство России утвердило состав организационного комитета международного песенного конкурса. В его состав вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и Михаил Швыдкой. В оргкомитет также включены глава Росмолодежи Григорий Гуров, замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россотрудничества Евгений Примаков и представители других министерств и организаций.
Оргкомитет возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательным советом будет руководить первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Организационно-техническую работу обеспечат представители МИД России.
УЧАСТНИКИ ИЗ ДРУГИХ СТРАН
Сам Михаил Швыдкой сообщил, что свое участие в «Интервидении» уже подтвердили свыше 20 стран. По данным РИА Новости, в Россию на международный конкурс приедут музыканты из Китая, Бразилии, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, а также из стран Африки и Ближнего Востока.
При этом музыкальный критик Сергей Соседов в интервью НСН заметил, что согласие 20 стран, в том числе из Африки, приехать в Россию на «Интервидение» в такой непростой политический период является огромным успехом, так как давно пора менять привычные музыкальные форматы.
«Политическая ситуация непростая. То, что 20 стран согласились приехать, это уже говорит о диком успехе. Сейчас, может быть, не время для конкурсов ввиду такого положения. Но, видите, даже сейчас уже проявлен такой колоссальный интерес. У нас мало знакомых с экзотической африканской культурой. А со временем это будет уже обыденно и принесет свои плоды в искусство, в музыку. Если раньше африканцы к нам никогда не приезжали, мы их не помним ни на каких конкурсах, это было крайне редко. А если они будут постоянно приезжать на конкурсы, это будет успех, потому что это необычно, ново, свежо, экзотично по музыкальной и культурной традиции. Это и есть дружба народов, когда все варится в одном музыкальном котле. Давайте расширять сознание, форматы», - подчеркнул он.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов считает, что в новом музыкальном конкурсе примут участие страны, разделяющие российские ценности.
«Эти страны будут объединены нашими ценностями, это те ценности, которые определились, в том числе под флагом БРИКС. Наше "Интервидение", которое объединит страны БРИКС, ШОС и другие, я думаю, очень высоко поднимет культурную планку, и мы про "Евровидение" даже не вспомним», - сказал он ТАСС.
Между тем, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН отметил, что «Интервидение» может стать для России культурным мостом к миру, потому к участию в нем стоит пригласить всех желающих без разделения на артистов дружественных и недружественных стран.
«Не нужно делить страны на дружественные и недружественные, нужно сделать так, чтобы музыка расширила горизонты, стала культурным мостом ко всему миру. Если мы хотим, чтобы к нам приехали со всего мира, нужно заинтересовать. Если будет хороший призовой фонд, я абсолютно уверен, что мы будем передовыми», - сказал он.
3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится осенью в Москве и Московской области.
Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с корреспондентом НСН предположил, что в российском аналоге «Евровидения» могли бы принять участие такие страны, как Китай, Индия и Сингапур.
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