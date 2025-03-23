Шаман или участники «Родников»: Кто представит РФ на «Интервидении»

«Он (участник "Интервидения" от РФ – прим. НСН) точно не определен, и мы позже официально анонсируем, конечно же, кто это будет», - сказала она в интервью РИА Новости.

До этого народный артист РФ, певец Олег Газманов выразил надежду на то, что участники проекта «Родники» смогут представить Россию на «Интервидении». При этом он отрицательно ответил на вопрос о своем возможном участии в новом музыкально конкурсе, передает ТАСС.

Проект «Родники» направлен на популяризацию песен на русском языке и национальных языках народов России. Его руководителем является Олег Газманов.