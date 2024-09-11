Швыдкой: Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2025 года

Первый музыкальный песенный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2025 года в Москве, заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает «Интерфакс».

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Он предположил, что участие в нём примут около 20 стран.

«К нему идет очень интенсивная подготовка», — отметил Швыдкой.

По его словам, позже конкурс будет проводиться ежегодно в разных странах.

Ранее МИД РФ заявил о начале работы по организации «Интервидения», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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