Швыдкой: Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2025 года
11 сентября 202419:25
Первый музыкальный песенный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2025 года в Москве, заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает «Интерфакс».
Он предположил, что участие в нём примут около 20 стран.
«К нему идет очень интенсивная подготовка», — отметил Швыдкой.
По его словам, позже конкурс будет проводиться ежегодно в разных странах.
Ранее МИД РФ заявил о начале работы по организации «Интервидения», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru