Из холостяка в мемы: Шаман официально подтвердил отношения с Мизулиной

ОБЪЕДИНИЛА ЛЮБОВЬ К РОССИИ

Между тем еще недавно Шаман был женатым человеком. С 2017 года его спутницей была Елена Мартынова, которая старше исполнителя на 14 лет. Пара объявила о разводе 26 сентября 2024 года, в своих заявлениях и Дронов, и Мартынова отмечали, что это обоюдное решение, которое оба экс-супруга считают верным.

Сразу после развода СМИ начали писать о новых отношениях артиста, называя его девушкой 22-летнюю Асият Сайгидову, выступающую под псевдонимом Соя. Оба артиста задействованы в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир», в которой Шаман играет князя Владимира, а Соя исполняет роль его жены Рогнеды. Поводом для сплетен стали совместные появления артистов на «Новой волне» и «Песне года», где они якобы не стеснялись демонстрировать внимание друг к другу и держались за руки. Впрочем, никто из исполнителей так и не подтвердил эти отношения.

В начале февраля 2025 года появились слухе о романе Дронова уже с Мизулиной. Их «поцелуй» в одной из московских школ быстро стал обсуждаемой темой. Призывать поцеловаться пару начали дети. Под крики учеников Шаман склонился к Екатерине, но прикрыл их лица рукой. Видео быстро распространилось в соцсетях, однако позже появились и кадры, снятые с другого ракурса. Новое видео подтверждало, что Дронов и Мизулина не целовались перед детьми.

В разговоре с корреспондентом НСН на премьере этно-оперы «Князь Владимир» в Государственном Кремлевском дворце сам Шаман уточнял, что обязательно сообщит о своей свадьбе, если она будет запланирована.

«Все, что нас объединяет с Екатериной Мизулиной – это любовь к России. А все остальное вы узнаете 9 марта на «LIVE Арене» на моей концертной программе "Ты моя"», - говорил тогда артист, и, как выяснилось, не обманул.

Затем в День всех влюбленных, 14 февраля, Шаман выпустил клип на песню «Я останусь тобой», в котором снялась Мизулина. Тогда Дронов отмечал, что идея снять такое видео буквально «витала в воздухе» на фоне обсуждения инициативы Госдумы о включении современных патриотических композиций в школьную программу и возвращении дискотек в школах.

«Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню "Я останусь с тобой" в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами», — рассказывал певец.

Наконец 9 марта точки над "i" официально были расставлены. На своем сольном концерте артист при всех заявил, что состоит в отношениях с Мизулиной, которая в тот момент тоже находилась на сцене рядом с ним и подтвердила заявление. За признанием последовал поцелуй на глазах у поклонников, программу продолжила песня «Ты моя».