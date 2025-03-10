Из холостяка в мемы: Шаман официально подтвердил отношения с Мизулиной
Подтвердив отношения с Екатериной Мизулиной, Шаман потерял статус холостяка, сохранил любовь фанатов, но также породил немало мемов.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) объявил, что встречается с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной со сцены во время сольного концерта «Ты моя», который прошел 9 марта в Москве на площадке Live Арена. Впервые они пересеклись на публике еще в 2023 году. Затем оба периодически публиковали совместные фотографии, а глава «Лиги безопасного интернета» и вовсе размещала в своем Telegram-канале кружки под треки Дронова. При этом отмечала, что среди музыки предпочитает гимн России либо песни Шамана.
ОБЪЕДИНИЛА ЛЮБОВЬ К РОССИИ
Между тем еще недавно Шаман был женатым человеком. С 2017 года его спутницей была Елена Мартынова, которая старше исполнителя на 14 лет. Пара объявила о разводе 26 сентября 2024 года, в своих заявлениях и Дронов, и Мартынова отмечали, что это обоюдное решение, которое оба экс-супруга считают верным.
Сразу после развода СМИ начали писать о новых отношениях артиста, называя его девушкой 22-летнюю Асият Сайгидову, выступающую под псевдонимом Соя. Оба артиста задействованы в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир», в которой Шаман играет князя Владимира, а Соя исполняет роль его жены Рогнеды. Поводом для сплетен стали совместные появления артистов на «Новой волне» и «Песне года», где они якобы не стеснялись демонстрировать внимание друг к другу и держались за руки. Впрочем, никто из исполнителей так и не подтвердил эти отношения.
В начале февраля 2025 года появились слухе о романе Дронова уже с Мизулиной. Их «поцелуй» в одной из московских школ быстро стал обсуждаемой темой. Призывать поцеловаться пару начали дети. Под крики учеников Шаман склонился к Екатерине, но прикрыл их лица рукой. Видео быстро распространилось в соцсетях, однако позже появились и кадры, снятые с другого ракурса. Новое видео подтверждало, что Дронов и Мизулина не целовались перед детьми.
В разговоре с корреспондентом НСН на премьере этно-оперы «Князь Владимир» в Государственном Кремлевском дворце сам Шаман уточнял, что обязательно сообщит о своей свадьбе, если она будет запланирована.
«Все, что нас объединяет с Екатериной Мизулиной – это любовь к России. А все остальное вы узнаете 9 марта на «LIVE Арене» на моей концертной программе "Ты моя"», - говорил тогда артист, и, как выяснилось, не обманул.
Затем в День всех влюбленных, 14 февраля, Шаман выпустил клип на песню «Я останусь тобой», в котором снялась Мизулина. Тогда Дронов отмечал, что идея снять такое видео буквально «витала в воздухе» на фоне обсуждения инициативы Госдумы о включении современных патриотических композиций в школьную программу и возвращении дискотек в школах.
«Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню "Я останусь с тобой" в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами», — рассказывал певец.
Наконец 9 марта точки над "i" официально были расставлены. На своем сольном концерте артист при всех заявил, что состоит в отношениях с Мизулиной, которая в тот момент тоже находилась на сцене рядом с ним и подтвердила заявление. За признанием последовал поцелуй на глазах у поклонников, программу продолжила песня «Ты моя».
ИЗ МЕМА В МЕМ
Новость породила обсуждение. К примеру, корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных отметил, что в образе Шамана был заложен конфликт между строгими патриотическими песнями и нарочито сексуальным имиджем. При этом Мизулина тоже воплощала консервативность и патриотизм, оба они производили впечатление не живых людей, а «ходячих мемов» . В фанфиках Дронова и главу «Лиги безопасного интернета» неоднократно сводили вместе, или, говоря современным языком, «шипперили» всем рунетом.
Черных предполагает, что и Шаман, и Мизулина специально подливали масло в огонь. Однако после концертных заявлений артиста вряд ли получится отмотать назад, «воскресный концерт окончательно свел два мема в один». По мнению журналиста, теперь лишь время покажет, будет ли этот новый мем столь же популярным.
Telegram-каналы начали шутить: «Сергей Собянин объявил выходным днем понедельник в честь поцелуя Шамана и Мизулиной». Иронизировал над новостью и «Антиглянец», который славится обсуждением новостей из мира моды и шоубизнеса. Авторы канала представили другое концертное фото Дронова, на которых тот обнимается с Григорием Лепсом, подписав: «Шаман подтвердил, что расстался с Лепсом».
Однако истинные фанаты порадовались за любимого артиста. Поняв, что исполнитель хоть и потерял статус холостяка, но не перестанет радовать творчеством, они поспешили оставить комментарии с поздравлениями под постом о концерте в его Telegram-канале.
Сам Дронов уже анонсировал большие юбилейные концерты «Тридцать лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце, которые пройдут 22 и 23 ноября. В заключение концерта, который состоялся на площадке «Live Арена» 9 марта, певец заявил: «Скоро увидимся, родные!». После этих слов над сценой развернули большой занавес с анонсом предстоящего шоу, передает «Радиоточка НСН».
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