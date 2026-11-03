Путин утвердил порядок передачи государству банковских вкладов россиян
Российский президент Владимир Путин утвердил порядок передачи государству средств и драгоценных металлов со счетов умерших граждан, если они признаны выморочным имуществом, сообщают «Известия».
Речь идет о случаях, когда россиянин умер более пяти лет назад, был снят с налогового учета, а наследственное дело после его смерти не открывалось. В этом случае деньги на счетах и вкладах, а также драгоценные металлы переходят в собственность государства. С этой целью Росимущество будет составлять специальный список умерших и их банковских счетов. В список внесут личные данные умерших, даты их рождения и смерти, последние адреса проживания и реквизиты счетов.
Ранее комиссия кабмина одобрила идею Минфина о конвертации накопительной пенсии в ПДС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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