Путин утвердил порядок передачи государству банковских вкладов россиян

Речь идет о случаях, когда россиянин умер более пяти лет назад, был снят с налогового учета, а наследственное дело после его смерти не открывалось. В этом случае деньги на счетах и вкладах, а также драгоценные металлы переходят в собственность государства. С этой целью Росимущество будет составлять специальный список умерших и их банковских счетов. В список внесут личные данные умерших, даты их рождения и смерти, последние адреса проживания и реквизиты счетов.

Ранее комиссия кабмина одобрила идею Минфина о конвертации накопительной пенсии в ПДС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

