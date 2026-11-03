Ее организовали представители Нацгвардии Украины. Среди удерживаемых был 14-летний подросток, четверых мужчин госпитализировали с травмами. В Петропавловской Борщаговке людей держали в подвале и подвергали пыткам. У одного из пострадавших сломан позвоночник. Возле здания собрались протестующие, которые применили дымовые шашки, разбили окна и полицейский автобус, а также попытались штурмом взять здание.

На место приехал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), который общался с собравшимися на русском языке. По его словам, подобных тайных тюрем много.

Появилась информация о как минимум восьми погибших за последние полтора месяца. Их тела закапывали под Киевом, а людей, покинувших воинскую часть, записывали в пропавшие без вести.

По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, здание использовали как неофициальную тюрьму для уклонистов от мобилизации. В настоящее время всех удерживаемых вывели. В случившимся разбираются правоохранители. До сих пор полиция отрицала сообщения о заложниках и погибших.

Ранее в МИД РФ рассказали о созданной Киевом сети «секретных тюрем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

