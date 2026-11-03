СМИ: Десятки человек освободили из тайной тюрьмы для уклонистов под Киевом
40 человек освобождены из тайной тюрьмы для уклонистов под Киевом, сообщает Telegram-канал Mash.
Ее организовали представители Нацгвардии Украины. Среди удерживаемых был 14-летний подросток, четверых мужчин госпитализировали с травмами. В Петропавловской Борщаговке людей держали в подвале и подвергали пыткам. У одного из пострадавших сломан позвоночник. Возле здания собрались протестующие, которые применили дымовые шашки, разбили окна и полицейский автобус, а также попытались штурмом взять здание.
На место приехал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), который общался с собравшимися на русском языке. По его словам, подобных тайных тюрем много.
Появилась информация о как минимум восьми погибших за последние полтора месяца. Их тела закапывали под Киевом, а людей, покинувших воинскую часть, записывали в пропавшие без вести.
По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, здание использовали как неофициальную тюрьму для уклонистов от мобилизации. В настоящее время всех удерживаемых вывели. В случившимся разбираются правоохранители. До сих пор полиция отрицала сообщения о заложниках и погибших.
Ранее в МИД РФ рассказали о созданной Киевом сети «секретных тюрем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Президент Финляндии призвал наращивать оборону после разговора с Путиным
- Главу офиса президента Украины Буданова залили газом во время беспорядков у тайной тюрьмы
- Путин утвердил порядок передачи государству банковских вкладов россиян
- СМИ: Десятки человек освободили из тайной тюрьмы для уклонистов под Киевом
- СМИ: Трамп пообещал покинуть пост после окончания срока
- Карлсон: Трамп под давлением Израиля может нанести ядерный удар по Ирану
- Кандидат в президенты Франции Филиппо назвал Евросоюз диктатурой
- Спонсор ЧМ по хоккею отказался от сотрудничества с IIHF из-за России
- При атаке беспилотника на автобус в ЛНР 2 ноября погиб человек
- СМИ: Путин разрушает планы Запада по изоляции РФ