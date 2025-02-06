«Имитация конкурса у нас есть»: Лоза раскритиковал проведение «Интервидения»
Имитация музыкального конкурса в России уже есть, это мероприятие под названием «Новая волна». Об этом в беседе с «Радио 1» заявил музыкант и композитор Юрий Лоза.
Комментируя идею провести музыкальный конкурс «Интервидение», он напомнил, что на советском телевидении так назывались видео из-за рубежа, а смотр «Евровидение» он назвал копией итальянского «Сан-Ремо».
Лоза отметил, что может предположить «как устроить ещё один эстрадный междусобойчик», но не имеет никакого представления о том, «что наши сейчас хотят замутить и что собираются копировать».
«Ничего хорошего лично я от новой затеи не жду», — заключил музыкант.
Ранее телевизионный критик Александр Мельман заявил, что конкурс «Интервидение» может превратиться в нечто похожее на «Игры Доброй Воли», которые планировались, как замена Олимпиаде, но Олимпиадой при этом не ставшие, сообщает «Свободная пресса».
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