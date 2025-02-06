«Имитация конкурса у нас есть»: Лоза раскритиковал проведение «Интервидения»

Комментируя идею провести музыкальный конкурс «Интервидение», он напомнил, что на советском телевидении так назывались видео из-за рубежа, а смотр «Евровидение» он назвал копией итальянского «Сан-Ремо».

Лоза отметил, что может предположить «как устроить ещё один эстрадный междусобойчик», но не имеет никакого представления о том, «что наши сейчас хотят замутить и что собираются копировать».

«Ничего хорошего лично я от новой затеи не жду», — заключил музыкант.

Ранее телевизионный критик Александр Мельман заявил, что конкурс «Интервидение» может превратиться в нечто похожее на «Игры Доброй Воли», которые планировались, как замена Олимпиаде, но Олимпиадой при этом не ставшие, сообщает «Свободная пресса».

