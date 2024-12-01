Шаман, Газманов и депутаты: В РФ предложили создать сборник патриотических песен для школ

Его собираются назвать «Родная песня».

В рамках патриотического воспитания в России предложили создать специальный сборник песен для изучения в школах на уроках музыки. Инициативу поддержали и известные деятели культуры, и депутаты. При этом в некоторых школах страны уже поют патриотические композиции современных исполнителей.

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СБОРНИК ПАТРИОТИЧКСКИХ ПЕСЕН

Российские певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Олег Газманов предложили создать сборник патриотических песен для школьников. Накануне артисты приняли участие в заседании комитета по культуре. Специальный корреспондент НСН также присутствовал на этом мероприятии.

Артистов поддержали и депутаты, которые также выступили за то, чтобы эти песни изучали в школах на уроках музыки. Сборник предложили назвать «Родная песня».

«Родная — значит о любви к семье и Родине, о дружбе, красоте своей Отчизны», - добавила депутат Курской областной думы Ольга Германова в ходе мероприятия.

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В свою очередь Шаман заявил, что песни из сборника должны напоминать детям о красоте и силе России.

«А также — что просторы нашей Родины никому не давали покоя и не дают до сих пор», - приводит слова заслуженного артиста России Ярослава Дронова издание «Amur.Life».

При этом какие именно песни должны войти в предлагаемый сборник, пока не сообщается. Отмечается, что над этим вопросом еще будут трудиться.

На заседании участники встречи также коснулись темы патриотического воспитания. Во время пресс-подхода Олег Газманов призвал «бороться за русскую культуру».

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«В период сложного положения в обществе возникает запрос (на патриотические песни – прим. НСН). Время рассудит эти песни. Мы должны противодействовать закрытию нашей культуры в мире», - приводит слова народного артиста России спецкор НСН.

ЧИНОВНИКИ «ЗА»

Весной 2024 года Министерство просвещения России уже одобрило включение в школьную программу уроков музыки песен патриотических исполнителей. РИА Новости сообщали, что в школах могут начать изучать композиции группы «Любэ», Олега Газманова, Шамана и других певцов.

Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с изданием подчеркнул, что изучение современной патриотической музыки, в том числе песен, созданных после начала спецоперации, поможет привить подрастающему поколению любовь к Родине. При этом политик добавил, что список музыкальных произведений и исполнителей будет составляться при участии экспертного и родительского сообщества.

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До этого СМИ сообщали, что в некоторых российских школах уже начали изучать песни Шамана. Так, стало известно, что в Читинской области учащиеся седьмых и восьмых классов на уроках музыки разбирали текст песни «Я русский» и пели ее хором. По данным источника, в образовательную программу также вошли композиции Олега Газманова и «Любэ».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в школах звонки заменят на мелодии российских композиторов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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