Шаман, Газманов и депутаты: В РФ предложили создать сборник патриотических песен для школ

СБОРНИК ПАТРИОТИЧКСКИХ ПЕСЕН

Российские певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Олег Газманов предложили создать сборник патриотических песен для школьников. Накануне артисты приняли участие в заседании комитета по культуре. Специальный корреспондент НСН также присутствовал на этом мероприятии.

Артистов поддержали и депутаты, которые также выступили за то, чтобы эти песни изучали в школах на уроках музыки. Сборник предложили назвать «Родная песня».

«Родная — значит о любви к семье и Родине, о дружбе, красоте своей Отчизны», - добавила депутат Курской областной думы Ольга Германова в ходе мероприятия.