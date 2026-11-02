По его словам, ЕС добился отмены результатов референдумов 2005 года по проекту Конституции объединения во Франции и Нидерландах. Тогда там победили противники проекта.



Также Евросоюз аннулировал президентские выборы в Румынии в 2024 году и отправил победившего кандидата в тюрьму, добавил Филиппо.



Француз добавил, что ЕС обеспечил победу проевропейского кандидата в Венгрии, организовал вмешательство в работу Конституционного суда Польши и готов «совершить в Германии то же, что было в Румынии».



Ранее писали, что немецкая партия АдГ может уничтожить Европейский союз.

