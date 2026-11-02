Кандидат в президенты Франции Филиппо назвал Евросоюз диктатурой
Лидер партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо назвал Евросоюз диктатурой из-за вмешательства в дела государств. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, ЕС добился отмены результатов референдумов 2005 года по проекту Конституции объединения во Франции и Нидерландах. Тогда там победили противники проекта.
Также Евросоюз аннулировал президентские выборы в Румынии в 2024 году и отправил победившего кандидата в тюрьму, добавил Филиппо.
Француз добавил, что ЕС обеспечил победу проевропейского кандидата в Венгрии, организовал вмешательство в работу Конституционного суда Польши и готов «совершить в Германии то же, что было в Румынии».
Ранее писали, что немецкая партия АдГ может уничтожить Европейский союз.
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