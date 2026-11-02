СМИ: Трамп пообещал покинуть пост после окончания срока

По его словам, он с удовольствием бы включился в выборы, если бы позволили формулировки закона, но они «крайне жесткие». Нынешний глава Соединенных Штатов добавил, что впереди у него еще два года в Овальном кабинете, а за это время можно многое успеть.



Также Трамп заявил, что недавний опрос показал его большое преимущество над конкурентами.



Недавно американист Дудаков предрек раскол в США после выборов в конгресс.

