СМИ: Трамп пообещал покинуть пост после окончания срока

Президент США Дональд Трамп пообещал, что покинет пост по окончании своего срока, несмотря на поддержку избирателей и желание баллотироваться снова. Об этом он сказал в интервью газете New York Post.

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По его словам, он с удовольствием бы включился в выборы, если бы позволили формулировки закона, но они «крайне жесткие». Нынешний глава Соединенных Штатов добавил, что впереди у него еще два года в Овальном кабинете, а за это время можно многое успеть.

Также Трамп заявил, что недавний опрос показал его большое преимущество над конкурентами.

Недавно американист Дудаков предрек раскол в США после выборов в конгресс.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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