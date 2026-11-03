Президент Финляндии призвал наращивать оборону после разговора с Путиным

Лидер Финляндии Александр Стубб призвал инвестировать в оборону, готовность и безопасность, сообщает Yle.

Стубб назвал причины важности телефонного разговора с Путиным

Это произошло после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 27 октября. По словам Стубба, разговор также был посвящен сдерживанию и обеспечению стабильности. Он подчеркнул, что гибридные угрозы делают управление эскалацией чрезвычайно сложным.

Глава государства призвал смириться с неопределенностью и готовиться к ней.

Ранее президент Болгарии призвала страны ЕС позвонить Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияФинляндия

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