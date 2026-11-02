Спонсор ЧМ по хоккею отказался от сотрудничества с IIHF из-за России

Шведская мебельная компания AJ Products, которая спонсировала чемпионаты мира с 1989 года, отказалась от спонсорства турнира в 2027-м. Организация пришла к этому после решения о допуске россиян на соревнования Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает Reuters.

IIHF обязали допустить хоккейные сборные России к международным соревнованиям

Гендиректор Дэвид Брей заявил, что логотипа предприятия не будет на мужских турнирах. По его словам, несмотря на длительное сотрудничество, этот шаг дался фирме легко.

Чешский букмекер Tipsport назвал решение о допуске сборной России скандальным и заявил, что не будет размещать рекламу во время матчей РФ. Окончательно с действиями компания определится, когда IIHF и национальные федерации прояснят позиции.

90-й чемпионат мира среди мужчин пройдет с 13 по 30 мая в Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Мангейме.

Недавно сообщали, что сборная России по хоккею может занять место Украины на ЧМ-2027.

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ФОТО: РИА Новости
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