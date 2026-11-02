Спонсор ЧМ по хоккею отказался от сотрудничества с IIHF из-за России

Гендиректор Дэвид Брей заявил, что логотипа предприятия не будет на мужских турнирах. По его словам, несмотря на длительное сотрудничество, этот шаг дался фирме легко.



Чешский букмекер Tipsport назвал решение о допуске сборной России скандальным и заявил, что не будет размещать рекламу во время матчей РФ. Окончательно с действиями компания определится, когда IIHF и национальные федерации прояснят позиции.



90-й чемпионат мира среди мужчин пройдет с 13 по 30 мая в Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Мангейме.



Недавно сообщали, что сборная России по хоккею может занять место Украины на ЧМ-2027.

