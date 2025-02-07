Критик Соседов: «Интервидение» может стать аналогом «Евровидения» для БРИКС

По его мнению, конкурс «Интервидение» может стать своеобразным аналогом для государств, входящих в БРИКС, о чём свидетельствует набор ожидаемых стран-участниц

«Но подождём, пока эту формулировку заявят организаторы», - заключил критик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров дал гарантию, что на конкурсе «Интервидение» «не будет извращений и издевательств над природой человека», сообщает RT.

