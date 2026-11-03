Захарова прокомментировала русскую речь в ходе протестов под Киевом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram отреагировала на видео о протестах в селе под Киевом.
По ее словам, закон о языке на Украине «работает в полную мощь». Во время беспорядков у тайной тюрьмы все собравшиеся, включая представителей власти, кричали на русском языке. По данным издания «Страна», украинские силовики открыли огонь у дома в селе Петропавловская Борщаговка. Сотни протестующих собрались из-за удерживаемых в подвале мобилизованных и сбежавших военных.
К зданию также прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который в какой-то момент тоже перешел на русский язык. Политика залили перцовым газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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