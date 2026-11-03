По ее словам, закон о языке на Украине «работает в полную мощь». Во время беспорядков у тайной тюрьмы все собравшиеся, включая представителей власти, кричали на русском языке. По данным издания «Страна», украинские силовики открыли огонь у дома в селе Петропавловская Борщаговка. Сотни протестующих собрались из-за удерживаемых в подвале мобилизованных и сбежавших военных.

К зданию также прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который в какой-то момент тоже перешел на русский язык. Политика залили перцовым газом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

