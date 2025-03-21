На проведение конкурса «Интервидение» выделили 750 млн рублей
Российское правительство выделило на подготовку и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» 750 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что средства выделены МИД России. Цель - предоставления необходимой субсидии Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».
Также глава правительства получил внешнеполитическому министерству контролировать целевое и эффективное использование выделенных денег.
Ранее был утверждён состав оргкомитета «Интервидение», в который вошли глава Минкульта Ольга Любимова, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru