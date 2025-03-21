На проведение конкурса «Интервидение» выделили 750 млн рублей

Российское правительство выделило на подготовку и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» 750 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Имитация конкурса у нас есть»: Лоза раскритиковал проведение «Интервидения»

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что средства выделены МИД России. Цель - предоставления необходимой субсидии Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».

Также глава правительства получил внешнеполитическому министерству контролировать целевое и эффективное использование выделенных денег.

Ранее был утверждён состав оргкомитета «Интервидение», в который вошли глава Минкульта Ольга Любимова, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:КультураМузыкаПравительство РоссииКонкурс

Горячие новости

Все новости

партнеры