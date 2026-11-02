Карлсон: Трамп под давлением Израиля может нанести ядерный удар по Ирану
Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X написал, что администрация президента Дональда Трампа под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану. Целью он называет гору Пикакс.
Там могли возобновить обогащение ядерных материалов, уточняет Карлсон.
По его мнению, обычных вооружений для уничтожения туннелей на глубине около 90 метров в граните у Штатов нет, поэтому единственным военным вариантом остается ядерный удар. Журналист сообщает, что Нетаньяху звонит Трампу по этому поводу каждый день. После выборов он не может сформировать правительство без американского вмешательства и потеряет пост, если не получит коалицию.
Карлсон добавил, что главы Пентагона и CENTCOM выступают за возобновление боевых действий, а госсекретарь и директор ЦРУ следуют курсу Иерусалима. По его данным, ОАЭ отказали израильскому премьеру в поддержке после его тайного визита в Абу-Даби.
Журналист предупредил, что ядерный удар создаст опасный прецедент.
По его словам, это подтолкнет Россию, Пакистан, Индию и КНДР к аналогичным шагам. Решение же Трампа, считает Карлсон, ожидается к 7 ноября. Однако президент Соединенных Штатов колеблется и прислушивается к вице-президенту Джей Ди Вэнсу и Стиву Уиткоффу, которые считают, что с Тегераном можно договориться.
Недавно рассказывали, в каком случае глава США пойдет на ядерный удар по Ирану.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Десятки человек освободили из тайной тюрьмы для уклонистов под Киевом
- СМИ: Трамп пообещал покинуть пост после окончания срока
- Карлсон: Трамп под давлением Израиля может нанести ядерный удар по Ирану
- Кандидат в президенты Франции Филиппо назвал Евросоюз диктатурой
- Спонсор ЧМ по хоккею отказался от сотрудничества с IIHF из-за России
- При атаке беспилотника на автобус в ЛНР 2 ноября погиб человек
- СМИ: Путин разрушает планы Запада по изоляции РФ
- Польша озвучила военные планы на границе с Калининградской областью
- Юрист объяснил, как сохранить деньги по ПДС для близких
- Суд завершил спор о товарном знаке организатора концерта Канье Уэста