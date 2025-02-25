Кабмин утвердил состав оргкомитета конкурса «Интервидение»

Точные дата и место проведения мероприятия пока не раскрыты. Организационный комитет конкурса возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательным советом будет руководить первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Организационно-техническую работу обеспечит МИД России. В состав оргкомитета также включены глава Росмолодежи Григорий Гуров, замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россотрудничества Евгений Примаков и представители других министерств и организаций.

В 2022 году Россия была исключена из международного конкурса «Евровидение», в котором последний раз принимала участие в 2021 году, представляя страну певицей Манижей с песней «Russian Woman», передает «Радиоточка НСН».

