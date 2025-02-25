Кабмин утвердил состав оргкомитета конкурса «Интервидение»
Правительство России утвердило состав организационного комитета международного песенного конкурса «Интервидение». В его состав вошли министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в этом месяце. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мероприятия в Москве и Московской области. Целью конкурса является усиление культурного и гуманитарного взаимодействия между странами.
Точные дата и место проведения мероприятия пока не раскрыты. Организационный комитет конкурса возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательным советом будет руководить первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Организационно-техническую работу обеспечит МИД России. В состав оргкомитета также включены глава Росмолодежи Григорий Гуров, замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россотрудничества Евгений Примаков и представители других министерств и организаций.
В 2022 году Россия была исключена из международного конкурса «Евровидение», в котором последний раз принимала участие в 2021 году, представляя страну певицей Манижей с песней «Russian Woman», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru