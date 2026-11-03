Мурашко: Ожирение крадет годы жизни

По его словам, сегодня весь мир включился в борьбу с лишним весом. «Сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни», — отметил глава ведомства.

Также Мурашко указал, что универсального лекарственного препарата, который увеличивал бы продолжительность жизни, нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

