Мурашко: Ожирение крадет годы жизни
Развитие хронических неинфекционных заболеваний значительно ускоряется у людей, страдающих ожирением, сообщают «Вести» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
По его словам, сегодня весь мир включился в борьбу с лишним весом. «Сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни», — отметил глава ведомства.
Также Мурашко указал, что универсального лекарственного препарата, который увеличивал бы продолжительность жизни, нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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