«Просто, понятно и честно»: Шахрин о новом альбоме «Чайф» и секрете популярности
Группа «Чайф» никогда не пыталась следовать моде, создавая музыку, наполненную честными эмоциями, заявил НСН Владимир Шахрин.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин сообщил НСН, что коллектив может выпустить новый музыкальный альбом уже к концу лета.
В 2025 году группа «Чайф» отмечает свое 40-летие. Коллектив 22 марта выступит на московской «ВТБ Арене» с программой «Волна простоты». За большим юбилейным концертом «Чайфа» в столице последуют выступления в Кемерово, Красноярске, Новосибирске, Омске, Ульяновске и других городах России. Шахрин отметил, что музыканты также продолжают работать над новым релизом.
«Три дня назад мы закончили запись нового альбома, свели все песни. Осталась техническая часть - сделать мастеринг. Вчера мне наш друг и художник Саша Коротич прислал концепцию оформления альбома, мне очень понравилась. Альбом будет называться "Вот так", мои друзья не раз говорили, что когда я что-то делаю и получается хорошо, вслух я говорю: "Вот так". Это также ответ на вопрос: "Как звучит группа в 2025 году?". "Вот так". Думаю, этот альбом выпустим к концу лета», - заявил он.
Музыкант добавил, что секрет успеха коллектива заключается в простом и понятном звучании, наполненном настоящими эмоциями.
«Мы делаем то, что нам искренне нравится. Никогда не пытались поймать какую-то конъюнктуру, не думали, что соберем группу и будем играть какой-то модный жанр, сделаем модный саунд. Мода меняется. Мы очень олдскульно понятный музыкальный продукт. Именно такой придумали рок-музыку в начале 60-х годов. Это очень просто и понятно сконструированная музыка с максимальным количеством честных эмоций. Каждый человек ее возьмет и сыграет, думаю, эта история работает. Какими бы модными не были какие-то течения, людям все время хочется чего-то простого и понятного», - заключил Шахрин.
Ранее группа «Чайф» также представила свой вариант исполнения песни «Две подружки» для трибьют-альбома «Любэ. 35 Всё опять начинается…». Музыканты изменили ритмическую основу, а мелодия осталась та же, напоминает «Радиоточка НСН».
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