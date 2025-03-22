«Просто, понятно и честно»: Шахрин о новом альбоме «Чайф» и секрете популярности

В 2025 году группа «Чайф» отмечает свое 40-летие. Коллектив 22 марта выступит на московской «ВТБ Арене» с программой «Волна простоты». За большим юбилейным концертом «Чайфа» в столице последуют выступления в Кемерово, Красноярске, Новосибирске, Омске, Ульяновске и других городах России. Шахрин отметил, что музыканты также продолжают работать над новым релизом.

«Три дня назад мы закончили запись нового альбома, свели все песни. Осталась техническая часть - сделать мастеринг. Вчера мне наш друг и художник Саша Коротич прислал концепцию оформления альбома, мне очень понравилась. Альбом будет называться "Вот так", мои друзья не раз говорили, что когда я что-то делаю и получается хорошо, вслух я говорю: "Вот так". Это также ответ на вопрос: "Как звучит группа в 2025 году?". "Вот так". Думаю, этот альбом выпустим к концу лета», - заявил он.