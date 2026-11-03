Главу офиса президента Украины Буданова залили газом во время беспорядков у тайной тюрьмы
Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) залили перцовым газом, сообщает Telegram-канал Mash.
Это случилось во время вспыхнувших беспорядков у тайной тюрьмы, которая действовала под Киевом. Политику пришлось укрыться в автобусе. Протестующие в Петропавловской Борщаговке попытались штурмом взять здание и столкнулись с силовиками. В ход пошёл слезоточивый газ, раздавались звуки выстрелов. В результате стычки есть пострадавшие, несколько человек лежат без сознания.
В адрес Буданова кричали: «Чтоб ты сдох…». Глава офиса заявил, что в здании удерживали 14 человек, а протестующие заблокировали автобус, который должен доставить военных в больницу.
Из тайной тюрьмы для уклонистов освободили 40 человек. Среди удерживаемых был 14-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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