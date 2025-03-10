«Пять больших аншлагов!»: Жуков открывает сезон стадионников на фоне «разбана» Шнура
Сергей Жуков сказал в эфире НСН, что кайф 60 тысяч фанатов важнее рекордов, а Сергей Шнуров поздравил женщин в Сочи и «поехал по рукам» под самую резонансную песню месяца.
Праздничные выходные стали для музыкантов водоразделом, открывающим сезон стадионных концертов. Уже 11 марта группа «Руки Вверх!» начнет рекордный марафон из пяти подряд выступления на московской «ВТБ Арене». Тем временем, группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, не дававшие в России концертов после скандальных отмен осени 2023 года, 8 марта открыли в Сочи тур по стране, в котором, правда, пока нет двух столиц.
«РУКИ» И РЕКОРДЫ: «60 ТЫСЯЧ ОТОРВУТСЯ!»
Группа «Руки Вверх!» уже несколько лет подряд входит в число «королей» российских стадионов. При этом в 2024 году Сергею Жукову удалось попасть в Книгу рекордов России. За три года его группе удалось собрать на трех концертах в «Лужниках» 225 тысяч зрителей.
Однако уже на этой неделе «Руки Вверх!» может установить еще одно удивительное достижение – в планах музыкантов с 11 по 16 марта сразу пять концертов на московской «ВТБ Арене». При этом сам Сергей Жуков признался НСН, что рекорды для него – не главное.
«Была удивительная история с «Лужниками», которые мы собирали три года подряд и даже установили рекорд России. Сейчас история повторяется, но уже в масштабах «ВТБ Арены» в Москве. Мы начали продавать два концерта. Буквально через неделю стало понятно, что билетов больше нет и концерты проданы. Мы открыли еще один дополнительный концерт. Через две недели мы продали и его, и решили, что, если такой спрос на концерты «Руки Вверх!», то нельзя отказывать нашим фанатам и добавили еще два. Это будет пять больших аншлагов на «ВТБ Арене». Рекорд ли это? Я не измеряю свою жизнь и карьеру рекордами, я рассматриваю другие понятия. Я точно знаю, что более 60 тысяч человек покайфуют и оторвутся на концертах «Руки Вверх!». Разве это не счастье?» - подчеркнул Жуков.
При этом музыкант в шутку посетовал, что его скоро «выгонят из дома», поскольку гастролей становится все больше и больше.
Помимо поп-звезд в марте на «ВТБ Арене» выступит еще и группа «Чайф», продолжающая масштабно отмечать 40-летие, в мае – «Хлеб», «Zoloto» и Антон Беляев, а «Ария» анонсировала там концерт в декабре. При этом масштаб этой площадки зависит от сезонности. «ВТБ Арена» объединяет открытый стадион «Динамо» на 33 тыс. зрителей и ледовую арену вместимостью до 14 тыс. человек.
При этом на самых больших стадионах двух столиц в 2025 году пока планируется лишь два рок-концерта (если не считать рокером Леонида Агутина). «Звери» выступят в августе в «Лужниках» (вмещает 81 тыс. зрителей), а Диана Арбенина – в июне на полюбившемся ей спартаковском стадионе «Лукойл Арена» (около 45 тыс. зрителей).
ШНУРОВ ВЕРНУЛСЯ: БАЛИ, СОЧИ И ЗАХАРОВА
При этом еще буквально пару лет назад была рок-группа, собрать для которой стадион не составляло никакой проблемы. Речь идет о «Ленинграде» Сергея Шнурова, однако осенью 2023-го для музыкантов все поменялось. Власти Москвы и Санкт-Петербурга не разрешили тогда Шнуру выступать в «Лужниках» и на «Газпром Арене». После этого музыкант решил не отдавать организаторам концертов авансы на сумму 140 млн рублей. Дело дошло до суда и только в декабре 2024-го организаторы сообщили, что инцидент исчерпан.
«Деньги все получены, так же, как и проценты по этим деньгам. Если говорить коротко, Шнур проиграл во всех инстанциях. То, что он брал аванс 140 миллионов, – деньги вернули. Мы считаем, что инцидент исчерпан. Мы с удовольствием в будущем готовы сотрудничать с Сергеем и, соответственно, считаем, что это все было недоразумением», - сообщил тогда НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Все это время Шнур не давал официальных концертов, породив слухи о «черной метке», однако после того, как «вопрос на 140 миллионов» был закрыт, все изменилось, как будто по мановению волшебной палочки. В январе «Ленинград» размялся концертами на Бали и Пхукете и Абу-Даби, а в начале февраля внезапно анонсировал концерт 8 марта в Сочи.
После этого, количество концертов «Ленинграда» в рамках тура со слоганом «Шнуров с нами» растет, как на дрожжах. Их география растянулась от Владивостока до Краснодара, при этом Москвы и Питера в этом списке нет.
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников ранее объяснял НСН, что концертная индустрия не давала «черную метку» Шнуру, но это могли сделать в других инстанциях.
«"Черную метку" Шнурову индустрия вряд ли даст, потому что организаторы этих концертов - это далеко не вся индустрия, которая еще пока трепыхается. Есть другие независимые промоутеры, другие билетные сервисы, которые могут позволить Шнуру и прочим артистам выступать. Но я боюсь, что есть другие причины, по которым Шнуров не выступает в России. Они под водой, можно о них только догадываться. Я думаю, что "черную метку" Шнуру могла дать администрация президента, это гораздо более серьезная организация», – отмечал Ратников в сентябре 2024 года.
Со своей стороны, экс-продюсер группы «Мумий Тролль» Леонид Бурлаков говорил НСН, что на концертах во Владивостоке и Сочи Шнуров много не заработает.
«Мне кажется, здесь больше пиар-ход: одна и вторая часть русской земли. Во Владивостоке хорошо, мы туда приезжали с концертами в октябре. При этом там нет каких-то особых плюшек или бонусов для музыкантов, конфеты «птичье молоко» в продаже есть, не то что раньше», - пояснил Бурлаков.
При этом в последний день зимы группа «Ленинград» прославилась на весь мир благодаря официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Первая леди российской дипломатии вспомнила одну из песен группы Шнурова на фоне скандальной встречи лидеров США и Украины.
Захарова говорила в этой связи НСН, что все правильно поняли ее посыл о «Ленинграде», несмотря на то, что она не называла конкретного названия песни.
Интересно, что в соцсетях группы после концерта в Сочи 8 марта появилось видео, на котором зрители запустили Шнурова «по рукам» под ту самую песню с указанием направления движения.
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