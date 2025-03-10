«Пять больших аншлагов!»: Жуков открывает сезон стадионников на фоне «разбана» Шнура

«РУКИ» И РЕКОРДЫ: «60 ТЫСЯЧ ОТОРВУТСЯ!»

Группа «Руки Вверх!» уже несколько лет подряд входит в число «королей» российских стадионов. При этом в 2024 году Сергею Жукову удалось попасть в Книгу рекордов России. За три года его группе удалось собрать на трех концертах в «Лужниках» 225 тысяч зрителей.

Однако уже на этой неделе «Руки Вверх!» может установить еще одно удивительное достижение – в планах музыкантов с 11 по 16 марта сразу пять концертов на московской «ВТБ Арене». При этом сам Сергей Жуков признался НСН, что рекорды для него – не главное.

«Была удивительная история с «Лужниками», которые мы собирали три года подряд и даже установили рекорд России. Сейчас история повторяется, но уже в масштабах «ВТБ Арены» в Москве. Мы начали продавать два концерта. Буквально через неделю стало понятно, что билетов больше нет и концерты проданы. Мы открыли еще один дополнительный концерт. Через две недели мы продали и его, и решили, что, если такой спрос на концерты «Руки Вверх!», то нельзя отказывать нашим фанатам и добавили еще два. Это будет пять больших аншлагов на «ВТБ Арене». Рекорд ли это? Я не измеряю свою жизнь и карьеру рекордами, я рассматриваю другие понятия. Я точно знаю, что более 60 тысяч человек покайфуют и оторвутся на концертах «Руки Вверх!». Разве это не счастье?» - подчеркнул Жуков.

При этом музыкант в шутку посетовал, что его скоро «выгонят из дома», поскольку гастролей становится все больше и больше.

Помимо поп-звезд в марте на «ВТБ Арене» выступит еще и группа «Чайф», продолжающая масштабно отмечать 40-летие, в мае – «Хлеб», «Zoloto» и Антон Беляев, а «Ария» анонсировала там концерт в декабре. При этом масштаб этой площадки зависит от сезонности. «ВТБ Арена» объединяет открытый стадион «Динамо» на 33 тыс. зрителей и ледовую арену вместимостью до 14 тыс. человек.

При этом на самых больших стадионах двух столиц в 2025 году пока планируется лишь два рок-концерта (если не считать рокером Леонида Агутина). «Звери» выступят в августе в «Лужниках» (вмещает 81 тыс. зрителей), а Диана Арбенина – в июне на полюбившемся ей спартаковском стадионе «Лукойл Арена» (около 45 тыс. зрителей).