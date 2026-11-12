Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий рассказал НСН, что производство товарного молока в России встало на паузу по нескольким причинам, в том числе из-за снижения поголовья скота и эпизоотической ситуации.

По прогнозу гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, производство товарного молока в России по итогам 2026 года составит 26,7 млн тонн, что соответствует уровню 2025 года и станет первым за десятилетие периодом без прироста. За январь-сентябрь 2026 года уже произведено 20,5 млн тонн. Основными причинами стагнации названы сокращение поголовья, проблемы с доступностью сырья и падение инвестиционной активности из-за макроэкономической обстановки, при этом спрос на молочные продукты продолжает расти.

По словам Синецкого, замедление производства связано прежде всего с тем, что есть тенденция к укрупнению отраслей сельского хозяйства и, в частности, отраслей сырьевого производства молока.