Не выдерживают: Почему производство товарного молока в России встало на паузу
Животноводческие комплексы становятся крупнее, мелкие хозяйства выбывают, и поголовье скота сокращается быстрее, заявил Константин Синецкий.
Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий рассказал НСН, что производство товарного молока в России встало на паузу по нескольким причинам, в том числе из-за снижения поголовья скота и эпизоотической ситуации.
По прогнозу гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, производство товарного молока в России по итогам 2026 года составит 26,7 млн тонн, что соответствует уровню 2025 года и станет первым за десятилетие периодом без прироста. За январь-сентябрь 2026 года уже произведено 20,5 млн тонн. Основными причинами стагнации названы сокращение поголовья, проблемы с доступностью сырья и падение инвестиционной активности из-за макроэкономической обстановки, при этом спрос на молочные продукты продолжает расти.
По словам Синецкого, замедление производства связано прежде всего с тем, что есть тенденция к укрупнению отраслей сельского хозяйства и, в частности, отраслей сырьевого производства молока.
«Животноводческие комплексы становятся крупнее, мелкие формы хозяйства, не выдерживая конкуренции, выбывают, и поголовье сокращается большими темпами, чем удается компенсировать за счет наращивания продуктивности. То есть селекция идет в направлении наращивания продуктивности, стадо заменяется на голову дойного крупного рогатого скота, и продуктивность растет. Но поскольку есть векторы, направленные на снижение поголовья, которые не просто компенсируют, а опережают рост продуктивности, в целом по рынку объем молока теряется», – объяснил эксперт.
К этому он добавил и еще один фактор, связанный с эпизоотической ситуацией и уничтожением больных животных.
Что касается цен на молоко на прилавках, то Синецкий напомнил, что этот продукт дорожает гораздо медленнее остальных.
«По молочным прилавкам сильнее ударит, если будет дефицит сырья. А стимулировать производство молока должны цены на молоко-сырье. Такой вот замкнутый круг. Но то, что растет цена на молоко-сырье, даже больше на руку отрасли и потребителям. Есть даже те переработчики молока, которые, наоборот, в это время приняли тактику максимального сдерживания и снижения цены на полке, чтобы нарастить объемы производства и поставить больше молока потребителям. Вы видите, что молочная продукция не дорожает такими темпами, как вся остальная, а наоборот, отставая, является во многом дефлятором, а не разгоняет инфляцию», – сказал эксперт.
Помимо этого, добавил Синецкий, в отрасли есть пространство для роста.
«Сомнения в том, что рынок молока наполнен и дальше расти некуда, нужно отбросить. На рынке молоко-сырье востребовано и показывает, что цена на него восстанавливается. То есть переработчики начинают конкурировать за молоко-сырье. Кроме того, есть еще большие нерасчищенные от молочного фальсификата и суррогата государственные и муниципальные закупки, рынок кафе и ресторанов, а также готовой еды. Где важно его расчистить, чтобы большим спросом пользовалась натуральная молочная продукция, на которую будет уходить больше молока для ее производства. Сейчас во многих случаях потребителя просто обманывают. Одно дело, когда потребитель сознательно хочет сэкономить и покупает ненатуральный продукт, а заменитель. И другое, когда это делают без его согласия и продают под видом натурального. И если расчистить этот рынок, то откроются большие резервы. Рост может быть в десятках процентов!», – добавил Синецкий.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские продукты питания «благодаря своему высокому качеству и отличному вкусу» очень популярны в мире, сообщала НСН. По данным Агроэкспорта, за первые восемь месяцев текущего года Россия заработала от экспорта молока и сливок рекордные $35 млн.
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