«Абсолютный чемпион!»: The Hatters стали главными рокерами 2024 года, затмив «королей стадионов»

КОРОЛИ СТАДИОНОВ: THE HATTERS, СТЫД И УШИ

2024-й год ознаменовался большим количеством стадионных концертов. Комбо из двух концертов и в «Лужниках», и на «Газпром Арене» собрали Леонид Агутин и «Руки Вверх!». Кроме того, в «Лужниках» летом выступили «Звери» и Полина Гагарина, а на крупнейшей арене Питера зажигали «КняZz» (июль) и Баста (ноябрь).

На московской «ВТБ Арене» в 2024 году также засветилось немало рок-музыкантов. В их числе группа «Кино», Кипелов, «КняZz» (выступившие там летом), «25/17», «Пикник», Radio Tapok и The Hatters. Ну а на «ЦСКА Арене» в марте дали большой концерт «Три дня дождя».

Советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в интервью НСН выделил успех групп The Hatters и «25/17».

«Самим востребованными остались все те же большие артисты, при этом к ним добавились группы «25/17» и The Hatters, которые собрали аншлаговые концерты на «ВТБ Арене». В топе все те, кто собирал большие стадионы: Баста, Агутин, «Звери», «Руки Вверх!», ну а что касается The Hatters, – они не совсем новые, но они стали собирать большие площадки, они очень востребованы сейчас. Совсем недавно прошли концерты The Hatters, – это было просто суперуспешно: за 2-3 недели до начала выступлений ни в Москве, ни в Питере уже не было билетов. Я не могу сказать, что это прямо какой-то феномен, но The Hatters – это что-то между «Ленинградом» и Little Big – то, чего не было. И в целом это все очень позитивная музыка, которая нравится народу. А «25/17» – это группа, которая уже давно шла к тому, чтобы стать большой, поэтапно, поддерживая интерес новыми хитами. Это правильно поставленная работа артистов и менеджмента», - сказал Зубицкий.

Со своей стороны, глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников подтвердил НСН, что The Hatters в 2024 году вне конкуренции.

«Группа The Hatters - абсолютный чемпион, рекордсмен и самый яркий артист на сегодняшний день, если брать рок-артистов. В конце ноября был прекрасный концерт в Петербурге. А в середине декабря - суперкрутой концерт на «ВТБ Арене» в Москве. Полные аншлаги, очень красивая сценография, подбор песен и исполнение - все прекрасно. The Hatters – просто молодцы! Это очень яркая, классная команда, абсолютно не играющая ни в какие политические игры, а просто живущая, работающая для своей публики, бескомпромиссные, отличные парни», - сказал Ратников.

Вместе с тем он скептически отнесся к популярности Сергея Жукова, Басты и Анны Асти.

«К сожалению, я не могу сказать, что появились какие-то новые интересные яркие имена. Наоборот хочу сказать, что это грёбаный стыд, когда вся нация восхищается (в оригинале более грубое слово – прим. НСН) группой «Руки Вверх!» или Анной Асти. То, что часть нации выбирает такого замечательного артиста как Леонид Агутин, внушает небольшой оптимизм, но, к сожалению, небольшой, потому что «Руки Вверх!» и Асти повально популярны во всех деревнях и больших городах Российской Федерации. Баста на сегодняшний день ничего не стоит, потому что нет ни одного хита, нет ничего интересного, кроме его физиономии в рекламных роликах. Это не творчество. Что касается стадионных концертов «Зверей» и Князя, их просто за уши тянут. Это не они делают, а это делает отсутствие конкуренции по известным причинам. При этом я, честно говоря, очень удивлен и даже огорчен тем, что Антон Беляев и группа Therr Maitz не стали турить страну, не стали работать для широкой аудитории, нести свою прекрасную музыку. В прошлом году и в начале этого они просто блистали, а теперь непонятно, что с ними и где они», - сказал Ратников.