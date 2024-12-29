«Абсолютный чемпион!»: The Hatters стали главными рокерами 2024 года, затмив «королей стадионов»
The Hatters нравится народу, напоминая и «Ленинград» и Little Big, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий. Эдуарда Ратникова расстроил успех «Руки Вверх!» и Басты, а стриминги и билетные операторы указали на звезд новой волны.
Группа The Hatters стала абсолютным чемпионом 2024 года, собрав аншлаги на больших концертах в двух столицах, королями стадионов остаются Леонид Агутин, «Руки Вверх!» и Баста, а главным рок-прорывом стала группа «Комната культуры», рассказали НСН эксперты индустрии, подводя итоги года.
КОРОЛИ СТАДИОНОВ: THE HATTERS, СТЫД И УШИ
2024-й год ознаменовался большим количеством стадионных концертов. Комбо из двух концертов и в «Лужниках», и на «Газпром Арене» собрали Леонид Агутин и «Руки Вверх!». Кроме того, в «Лужниках» летом выступили «Звери» и Полина Гагарина, а на крупнейшей арене Питера зажигали «КняZz» (июль) и Баста (ноябрь).
На московской «ВТБ Арене» в 2024 году также засветилось немало рок-музыкантов. В их числе группа «Кино», Кипелов, «КняZz» (выступившие там летом), «25/17», «Пикник», Radio Tapok и The Hatters. Ну а на «ЦСКА Арене» в марте дали большой концерт «Три дня дождя».
Советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в интервью НСН выделил успех групп The Hatters и «25/17».
«Самим востребованными остались все те же большие артисты, при этом к ним добавились группы «25/17» и The Hatters, которые собрали аншлаговые концерты на «ВТБ Арене». В топе все те, кто собирал большие стадионы: Баста, Агутин, «Звери», «Руки Вверх!», ну а что касается The Hatters, – они не совсем новые, но они стали собирать большие площадки, они очень востребованы сейчас. Совсем недавно прошли концерты The Hatters, – это было просто суперуспешно: за 2-3 недели до начала выступлений ни в Москве, ни в Питере уже не было билетов. Я не могу сказать, что это прямо какой-то феномен, но The Hatters – это что-то между «Ленинградом» и Little Big – то, чего не было. И в целом это все очень позитивная музыка, которая нравится народу. А «25/17» – это группа, которая уже давно шла к тому, чтобы стать большой, поэтапно, поддерживая интерес новыми хитами. Это правильно поставленная работа артистов и менеджмента», - сказал Зубицкий.
Со своей стороны, глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников подтвердил НСН, что The Hatters в 2024 году вне конкуренции.
«Группа The Hatters - абсолютный чемпион, рекордсмен и самый яркий артист на сегодняшний день, если брать рок-артистов. В конце ноября был прекрасный концерт в Петербурге. А в середине декабря - суперкрутой концерт на «ВТБ Арене» в Москве. Полные аншлаги, очень красивая сценография, подбор песен и исполнение - все прекрасно. The Hatters – просто молодцы! Это очень яркая, классная команда, абсолютно не играющая ни в какие политические игры, а просто живущая, работающая для своей публики, бескомпромиссные, отличные парни», - сказал Ратников.
Вместе с тем он скептически отнесся к популярности Сергея Жукова, Басты и Анны Асти.
«К сожалению, я не могу сказать, что появились какие-то новые интересные яркие имена. Наоборот хочу сказать, что это грёбаный стыд, когда вся нация восхищается (в оригинале более грубое слово – прим. НСН) группой «Руки Вверх!» или Анной Асти. То, что часть нации выбирает такого замечательного артиста как Леонид Агутин, внушает небольшой оптимизм, но, к сожалению, небольшой, потому что «Руки Вверх!» и Асти повально популярны во всех деревнях и больших городах Российской Федерации. Баста на сегодняшний день ничего не стоит, потому что нет ни одного хита, нет ничего интересного, кроме его физиономии в рекламных роликах. Это не творчество. Что касается стадионных концертов «Зверей» и Князя, их просто за уши тянут. Это не они делают, а это делает отсутствие конкуренции по известным причинам. При этом я, честно говоря, очень удивлен и даже огорчен тем, что Антон Беляев и группа Therr Maitz не стали турить страну, не стали работать для широкой аудитории, нести свою прекрасную музыку. В прошлом году и в начале этого они просто блистали, а теперь непонятно, что с ними и где они», - сказал Ратников.
СТРИМИНГИ И РЕГИОНЫ: XOLIDAYBOY И «КОМНАТА КУЛЬТУРЫ»
Представители билетных операторов и руководители стримингов помимо The Hatters и «Руки Вверх!» указали еще и на Xolidayboy (настоящее имя Иван Ржевский), изначально прославившегося как тиктокер.
Заместитель гендиректора группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева сообщила НСН, что топ артистов в Москве и российских регионах несколько отличается.
«В топ артистов Москвы вошли Егор Крид, Дима Билан, Macan, Антон Беляев, МОТ, The Hatters, «Руки Вверх!», Стас Михайлов, Мари Краймбрери и Пелагея. При этом в регионах популярны Баста, Сергей Лазарев, «Руки Вверх!», Shaman, Григорий Лепс, JONY, Шуфутинский, Пелагея, Леонид Агутин и Александр Розенбаум», – отметила Каменева.
Вместе с тем в компании «Яндекс Афиша» сообщили НСН, что в Москве в ТОП-10 билетных продаж вошел только один концерт – выступление Леонида Агутина. При этом в Санкт-Петербурге в десятку вошли концерты Басты, Агутина и группы «КняZz».
«В ТОП-10 событий в регионах вошли концерт Xolidayboy в Краснодаре (2 место), выступления Annы Asti в Перми (4 место) и Екатеринбурге (10 место), а также концерт Басты в Казани (7 место). При этом концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» вошел в десятку главных событий в Екатеринбурге, а в Перми в ТОП-6 оказались концерты «Кино» и «Зверей», - добавил собеседник НСН.
Ну а в стримингах в 2024 году задавали тон другие музыканты. Как «VK Музыка», так и «Яндекс Музыка» назвали артистом года 22-летнего рэпера Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов). При этом и в этих стримингах, и в «Звуке» в числе главных открытий года назвали Женю Трофимова и рок-группу «Комната культуры», покоривших молодежную аудиторию хитом «Поезда».
Главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик также назвал НСН ТОП-3 самых востребованных в стримингах рок-исполнителей.
«По числу популярных треков и прослушиваний, очевидно, самым востребованным артистом в этом жанровом сегменте является Xolidayboy. Вслед за ним располагаются Женя Трофимов и «Комната культуры», а также группа «Три дня дождя», несмотря на то, что они так и не выпустили новый альбом в 2024 году», - отметил Мудрик.
Руководитель VK Fest Зоя Новикова отмечала в беседе с НСН, подводя итоги лета, что главными хедлайнерами этого фестиваля, собравшего в 2024 году 205 000 человек в пяти городах страны, стали Баста, «Звери» и Сергей Жуков. Говоря о самых популярных рокерах, она указала на смешение стилей.
«Я думаю, в современном мире уже не совсем актуально делить музыку по жанрам, она развивается, обретает новые формы, смешиваясь в стилях. Но если и соблюдать такое деление, наверное, это группа «Звери», Xolidayboy, «Три Дня Дождя», Wildways, Женя Трофимов и «Комната Культуры», - сказала Новикова.
На 2025-й год уже заявлены летние концерты в «Лужниках» Басты (два выступления), Леонида Агутина, «Зверей» и Егора Крида, а на «Газпром Арене» - все тех же Агутина и Крида. Диана Арбенина выступит в будущем году на «Лукойл Арене» в Москве (стадион «Спартака»), а «ВТБ Арена» весной увидит сразу четыре концерта группы «Руки Вверх!» и выступление «Чайфа».
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