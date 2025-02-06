«Хлеб или пиар?»: Концерт Шнура во Владивостоке удивил экс-продюсера «Мумий Тролля»
Без Ильи Лагутенко Владивосток не входит в число российских рок-столиц, при этом шеститысячная площадка не сделает большую кассу «Ленинграду», объяснил в эфире НСН Леонид Бурлаков.
Концерт группы «Ленинград» во Владивостоке не принесет музыкантам больших денег, но может быть пиар-ходом, заявил в интервью НСН экс-продюсер группы «Мумий Тролль» Леонид Бурлаков.
Сергей Шнуров в 2025 году прервал затянувшуюся концертную паузу, выступив в январе на Бали, Пхукете и в Абу-Даби. А сейчас музыканты «Ленинграда» анонсировали концерта в Сочи и Владивостоке. Бурлаков отметил, что его родной город - Владивосток - не входит в число главных «хлебных мест» для рок-музыкантов.
«Владивосток точно не входит в число таких мест. Там максимальный зал на 6 тысяч зрителей, это "Фетисов Арена". Это же какие дорогие билеты нужны, чтобы окупить такой концерт? Плюс он должен привести туда поезд аппаратуры, чтобы был качественный звук. Мне кажется, здесь больше пиар-код: одна и вторая часть русской земли. Во Владивостоке хорошо, мы туда приезжали с концертами в октябре. При этом там нет каких-то особых плюшек или бонусов для музыкантов, конфеты «птичье молоко» в продаже есть, не то что раньше», - сказал продюсер.
По его мнению, после отъезда из Владивостока лидера основанной там группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, этот город нельзя считать одной из рок-н-ролльных столиц России.
«Илья уехал, так какая теперь столица... В России есть города-миллионники, где можно собрать определенное количество людей. Сегодня есть приложения, позволяющие отследить, сколько человек сейчас слушают «Ленинград» в Москве, Новосибирске или Владивостоке. Столько билетов он и сможет продать без проблем и всякой рекламы. А если его сейчас слушают во Владивостоке полторы тысячи человек, это реальный зал, который он там соберет», - заключил собеседник НСН.
Сергей Шнуров говорил в эфире «НАШЕго Радио» в начале декабря, что для того, чтобы выступать с концертами в «не в заморских местах», ему нужно сбросить хотя бы пару килограммов, чтобы помещаться на сцене, напоминает «Радиоточка НСН».
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