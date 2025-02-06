«Хлеб или пиар?»: Концерт Шнура во Владивостоке удивил экс-продюсера «Мумий Тролля»

Концерт группы «Ленинград» во Владивостоке не принесет музыкантам больших денег, но может быть пиар-ходом, заявил в интервью НСН экс-продюсер группы «Мумий Тролль» Леонид Бурлаков.

Сергей Шнуров в 2025 году прервал затянувшуюся концертную паузу, выступив в январе на Бали, Пхукете и в Абу-Даби. А сейчас музыканты «Ленинграда» анонсировали концерта в Сочи и Владивостоке. Бурлаков отметил, что его родной город - Владивосток - не входит в число главных «хлебных мест» для рок-музыкантов.