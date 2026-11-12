Ратников объяснил, как шоу-программы в России вышли на новый уровень
Эдуард Ратников заявил НСН, что ИИ может помогать индустрии сегодня, но все зависит от продюсера и его умения совместить все «примочки».
В России появились новые молодые продюсеры шоу, которые превращают концерты в зрелищное мероприятие с драматургией, заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.
«У нас появилась яркая плеяда молодых продюсеров шоу, которые делают этот праздник, это событие для каждого заказчика уникальным, технологичным, эмоциональным и зрелищным. Появляются новые технологии в процессе создания, новые софты, всевозможные «примочки», которые позволяют добиваться невероятных эффектов. Поэтому сегодня эти вещи все больше занимают место в производстве. У нас в 2026 году было очень много концертов наших топовых звезд на стадионах, которые были фантастически красиво оформлены. Все благодаря новой свежей крови в сегменте. Эти выступления придают больше драматизма, есть сюжет и смыслы. Конечно, ИИ здесь тоже выступает на службе человека», - отметил он.
Сегодня зарубежные артисты с радостью приезжают выступать на корпоративах в России, но кто-то делает это «тайно» и за двойную цену, а кто-то – практически «по любви», заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.
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