СМИ: В Астане из окна жилого дома выкинули чемоданы с долларами
Чемоданы с пачками стодолларовых купюр выкинули из окна жилого дома в столице Казахстана Астане. Об этом сообщает портал Tengrinews.
Уточняется, что чемоданы лежали во дворе жилого комплекса «Атлант» на улице Кунаева. Жильцы вызвали полицию. Кому именно принадлежат чемоданы с валютой - неизвестно.
Портал напомнил, что ранее по делу о коррупции были задержаны председатель правления фонда национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» Нурлань Жакупов, глава «Казахстанских железных дорог» Елжас Отыншиев и ещё несколько человек. Предполагается, что чемоданы мог выбросить кто-то из задержанных, однако официального подтверждения этой информации нет.
Ранее адвокат Екатерина Худова предупредила, что случайно найденный чемодан с деньгами нельзя просто забрать домой и оставить себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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