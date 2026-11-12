СМИ: В Астане из окна жилого дома выкинули чемоданы с долларами

Уточняется, что чемоданы лежали во дворе жилого комплекса «Атлант» на улице Кунаева. Жильцы вызвали полицию. Кому именно принадлежат чемоданы с валютой - неизвестно.

Портал напомнил, что ранее по делу о коррупции были задержаны председатель правления фонда национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» Нурлань Жакупов, глава «Казахстанских железных дорог» Елжас Отыншиев и ещё несколько человек. Предполагается, что чемоданы мог выбросить кто-то из задержанных, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее адвокат Екатерина Худова предупредила, что случайно найденный чемодан с деньгами нельзя просто забрать домой и оставить себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

