«Дроны или провокация?»: Раскрыты подробности отмены концерта Шнурова в «Лужниках»
Власти Москвы не давали ни согласия, ни отказа, при этом концерт «Ленинграда» могли отменить из-за провокационных песен Шнурова, заявила в эфире НСН Ольга Кузнецова.
Организаторы отмененного концерта группы «Ленинград» в «Лужниках» трижды пытались его согласовать, но не получили вразумительного ответа от московских властей, заявила в интервью НСН генеральный директор агентства «Артлайф» Ольга Кузнецова.
Ранее организаторы концерта сообщили НСН, что гонорар Шнурова за выступление в «Лужниках» 16 сентября 2023 года должен был составить 140 млн рублей, из которых музыкант получил 90 млн рублей авансом, но не отдал. Кроме того, планировался концерт Шнурова в Санкт-Петербурге в октябре прошлого года, за который он получил авансом половину гонорара, 50 млн рублей, но то выступление также не согласовали.
«Мы трижды обращались к властям Москвы за разрешением, нам просто не давали ответ – ни согласия, ни отказа. Мы впервые оказались в такой ситуации. Наша команда тридцать лет организовывает крупнейшие концерты в России топовых российских и зарубежных музыкантов. Мы привозили Мадонну, Depeche Mode, Rolling Stones, Леди Гагу. О причинах можно только гадать: в отличие от Санкт-Петербурга, где Сергей Шнуров ранее вступал в прямую политическую конфронтацию с губернатором Александром Бегловым, в Москве против Собянина музыкант не выступал», - сказала Кузнецова.
По ее мнению, столичным властям могли не понравится провокационные песни группы «Ленинград».
«Возможно, причина в скандальном концерте годом ранее, посвященном 875-летию Москвы. Тогда на тех же "Лужниках" певец позволил себе провокационные песни и высказывания, которые многие москвичи, в том числе ветераны, сочли оскорбительными. Возможно, невыдача согласия была связана с атаками дронов в Москве в июле-августе 2023 и состоянием общей напряженности. Все-таки необходимо было обеспечить безопасность такого масштабного концерта. Так или иначе, а в этот раз проведение концерта на стадионе "Лужники" нам не согласовали», - отметила Кузнецова.
Вместе с тем она подчеркнула, что организаторы не пытались заставить Шнурова замолчать, отказаться от алкоголя и политических провокаций, на что указывала в ходе судебных разбирательств противоположная сторона.
«Мы не требовали от исполнителя соблюдения всех этих ограничений, большая часть из которых в принципе не требует дополнительных усилий, потому что просто запрещена законами РФ, а остальные мы оставляли на усмотрение исполнителя и его здравомыслие. По нашему договору Шнуров должен был просто выступить с музыкантами перед зрителями», - указала гендиректор «Артлайф».
По данным организаторов концерта, Шнуров и его агент представили в суде заключенный "между ними двумя" договор, согласно которому музыкант, в частности, обязался в период до концерта воздержаться от политических высказываний, пьянства, курения и физических перегрузок. В суде лидер «Ленинграда» заявил, что на протяжении трех месяцев перед концертами он «стоически выполнял все эти условия», а значит заслужил не только 90-миллионный аванс, но и оставшиеся 50 млн рублей, отметила собеседница НСН.
В сентябре 2022 года группа «Ленинград» выступила в «Лужниках» на концерте, приуроченном к 875-летию Москвы. Сергей Шнуров исполнил тогда песню «Москва, по ком звонят твои колокола?», в которой поется о «прекрасном сне», в котором «Москва сгорела целиком», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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