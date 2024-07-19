«Дроны или провокация?»: Раскрыты подробности отмены концерта Шнурова в «Лужниках»

Организаторы отмененного концерта группы «Ленинград» в «Лужниках» трижды пытались его согласовать, но не получили вразумительного ответа от московских властей, заявила в интервью НСН генеральный директор агентства «Артлайф» Ольга Кузнецова.

Ранее организаторы концерта сообщили НСН, что гонорар Шнурова за выступление в «Лужниках» 16 сентября 2023 года должен был составить 140 млн рублей, из которых музыкант получил 90 млн рублей авансом, но не отдал. Кроме того, планировался концерт Шнурова в Санкт-Петербурге в октябре прошлого года, за который он получил авансом половину гонорара, 50 млн рублей, но то выступление также не согласовали.