Стубб допустил переговоры РФ, США, Украины и Европы в ближайшие недели
Представители России, США, Украины и Европы могут в течение ближайших двух недель провести встречу на техническом уровне, рассказал президент Финляндии Александр Стубб. Об этом политик сообщил в интервью журналистке CNN Кристиан Аманпур.
По мнению Стубба, у стран Европы появилась возможность присоединиться к обсуждению урегулирования на Украине, пишет RT.
«Я думаю, есть реальная возможность того, что европейцы будут сидеть за столом переговоров», — заявил политик.
Финский президент считает, что присутствие представителей Европы было бы положительным сдвигом в дипломатическом процессе. При этом вопрос о допуске европейцев будет зависеть от решений президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Между тем премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не исключил проведение нового телефонного разговора с российским лидером при участии Стубба.
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