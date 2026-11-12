«Роскосмос» начал компоновку составных частей для лунной АЭС
12 ноября 202613:00
Юлия Савченко
«Роскосмос» начал компоновку составных частей для лунной атомной электростанции. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, пишет ТАСС.
«Мы уже компонуем составные части, унифицируем тяжелую посадочную платформу, луноход», — отметил он.
Баканов добавил, что ведется создание зарядно-распределительной станции.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия намерена создать атомную энергетическую установку на Луне к середине следующего десятилетия для организации инопланетной станции.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Будет прорыв!»: Продюсер заявил о желании зарубежных рокеров приехать в Россию
- «Раньше считалось странным»: Продюсер заявил о спросе на кавер-группы
- Не выдерживают: Почему производство товарного молока в России встало на паузу
- СМИ: В Астане из окна жилого дома выкинули чемоданы с долларами
- Набиуллина назвала текущую ключевую ставку ЦБ оправданной
- «Роскосмос» начал компоновку составных частей для лунной АЭС
- Ратников объяснил, как шоу-программы в России вышли на новый уровень
- Стубб допустил переговоры РФ, США, Украины и Европы в ближайшие недели
- Кроме Канье Уэста: Каких зарубежных артистов могут «привезти» в Россию
- ЕС введет новые антироссийские санкции 16 ноября