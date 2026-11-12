«Роскосмос» начал компоновку составных частей для лунной АЭС

«Роскосмос» начал компоновку составных частей для лунной атомной электростанции. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, пишет ТАСС.

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«Мы уже компонуем составные части, унифицируем тяжелую посадочную платформу, луноход», — отметил он.

Баканов добавил, что ведется создание зарядно-распределительной станции.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия намерена создать атомную энергетическую установку на Луне к середине следующего десятилетия для организации инопланетной станции.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Астахов
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