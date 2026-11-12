Набиуллина назвала текущую ключевую ставку ЦБ оправданной

По ее словам, текущая высокая ставка останется таковой «еще какое-то время», что необходимо для умеренного и предсказуемого роста цен.

«Это как раз наш вклад в благосостояние граждан. Это как-то иногда теряется за прочими, разными вопросами, но для обычных людей подорожание продуктов, основных услуг - всегда очень болезненно. Люди хотят, чтобы вернулись умеренные ставки по ипотеке, бизнес ждет доступных кредитов», - отметила глава Центробанка.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ не может необоснованно снизить ключевую ставку, в таком случае «все посчитают, что Центробанк просто перестал бороться с инфляцией».

