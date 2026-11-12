Набиуллина назвала текущую ключевую ставку ЦБ оправданной
Нынешняя ключевая ставка Банка России на уровне 14% годовых оправдана с точки зрения интересов жителей страны и бизнеса. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
По ее словам, текущая высокая ставка останется таковой «еще какое-то время», что необходимо для умеренного и предсказуемого роста цен.
«Это как раз наш вклад в благосостояние граждан. Это как-то иногда теряется за прочими, разными вопросами, но для обычных людей подорожание продуктов, основных услуг - всегда очень болезненно. Люди хотят, чтобы вернулись умеренные ставки по ипотеке, бизнес ждет доступных кредитов», - отметила глава Центробанка.
Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ не может необоснованно снизить ключевую ставку, в таком случае «все посчитают, что Центробанк просто перестал бороться с инфляцией».
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