«Раньше считалось странным»: Продюсер заявил о спросе на кавер-группы

Сегодня отношение к трибьют-шоу изменилось, спрос на них высокий, хотя еще недавно это считалось «странным», заявил музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН.

«Бог услышал мои молитвы, потому что рок – это, прежде всего, драйв, энергия, мощь. Люди устали от музыки с использованием искусственного интеллекта, люди хотят жилое исполнение, почувствовать драйв, энергию, ту энергию, которую несет музыкант. Для чего музыкант вообще выходит на сцену? Он отдает свою энергетику, это обмен энергией. Рок-музыка стала давно классикой, это вошло во все времена на будущее. Современная музыка совсем другая, это хип-хоп, электроника. Я не знаю, какие образцы современной музыки войдут в историю музыки. Если говорим про корпоративы, очень часто люди просят кавер-группы, которые играют именно старую музыку. Люди скучают по старой музыке. Еще раньше это считалось странным, но теперь отношение к трибьют-шоу изменилось. У нас сегодня прекрасные коллективы, которые играют на высоком уровне», - отметил он.

Сегодня зарубежные артисты с радостью приезжают выступать на корпоративах в России, но кто-то делает это «тайно» и за двойную цену, а кто-то – практически «по любви», заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.

