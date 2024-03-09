Подарки и сюрпризы звезд: Россиянок поздравили с 8 марта
Звезды шоу-бизнеса поздравили русских женщин с 8 марта. Стас Михайлов выступил в метро, SHAMAN – в колонии. Киркоров напророчил будущее шоу-бизнесу в стране.
Звезды отечественного шоу-бизнеса решили оригинально поздравить россиянок в Международный женский день. Артисты Стас Михайлов и SHAMAN выбрали для своих концертов необычные площадки – метро и колонию. Певец Шура в Новосибирке тоже удивил своих поклонников – начал концерт с опозданием на полчаса.
Подарки от мужской половины шоу-бизнеса
Народный артист РФ Стас Михайлов 8 марта выступил в аванзале станции «Курская» московского метро, где исполнитель поздравил пассажирок с праздником.
По словам Михайлова, петь в московском метро ему понравилось.
Это была явно более безопасная площадка для концерта, чем выступление в зоне СВО. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в пресс-центре НСН выразил мнение, что певец Стас Михайлов может выступить перед бойцами в зоне проведения спецоперации.
«Вот сейчас я обращаюсь к Стасу Михайлову! Я призываю Вас поехать в зону проведения специальной военной операции! Не просто пофотографироваться, давайте с вами организуем хорошую гуманитарную помощь. Две-три фуры соберите, вы же миллиардер и можете себе это позволить. Едем с вами туда, мы обеспечим вам охрану. Поедете к ребятами, дадите концерт в окопе, как ездят артисты, пообщаетесь с бойцами, прочувствуете все», - сказал собеседник НСН.
Известный своей патриотической позицией певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительный концерт в женской колонии в городе Можайске Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
Исполнитель приехал с огромной корзиной цветов. Он впервые спел новую композицию «Мама», а также хиты «Я русский», «Встанем» и «Ты моя».
«Именно здесь, в Можайской женской колонии, сегодня впервые со сцены прозвучала «Мама», моя новая песня», - сказал Дронов.
Клип SHAMAN на песню «Мама» вышел 7 марта. Его снимали в детском доме в Тульской области, отмечает «Радиоточка НСН».
«Спасибо за праздник, который SHAMAN подарил всем нам! И сотрудницам, которые даже в выходные дни круглосуточно несут нелегкую службу, обеспечивая безопасность и правопорядок, и женщинам, попавшим в места заключения. Надеюсь, в будущем они смогут начать свою жизнь с чистого листа», — процитировали начальника ИК-5 Наталью Гурьеву «Известия».
В отличие от коллеги певец Шура в Новосибирске не удостоился особой благодарности поклонников. В местном баре «Руки вверх» им пришлось ждать выступления артиста больше часа, сообщило издание «НГС».
«Шура вышел к зрителям спустя час и 15 минут после заявленного времени. Видимо, из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался», — говорится в публикации.
Шура спел для своей повзрослевшей вместе с ним публики популярные композиции «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и «Твори добро».
Женские сюрпризы
Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) вернулась на сцену после скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастисии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Артистка участвовала в концерте в Москве.
«Анна Asti впервые вышла на сцену после „голой вечеринки“. Певица выступила на праздничном концерте в рамках выставки-форума „Россия“ на ВДНХ в Москве», — сообщает агентство.
Ранее Asti уезжала из России из-за участия в вечеринке в клубе «Мутабор». Формально она заявила, что прервала концертную деятельность в связи с операцией на ногах.
При этом в разных городах России начали отменять концерты певицы, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, уже отменены выступления в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде, запланированные на март и начало апреля. Дальнейшие концерты тура также под угрозой срыва.
Утверждается, что зрители спешно сдают билеты даже в тех городах, где пока не подтвердилась отмена выступлений.
На этом фоне представители Анны Asti сообщали НСН, что «артист пока находится в отпуске».
Если Asti делает попытки вернуться к концертной деятельности, то певицу Кристину Орабайте, вероятно, не очень хотят видеть на сцене. В Кремлевском дворце отменили ее выступление на праздничном концерте, который прошел 8 марта. Об этом сообщает mk.ru.
Орбакайте должна была спеть хит «Просто любить тебя». По данным источника издания, имя артистки числилось в программе «до последнего».
Стало известно, что Орбакайте спела свой хит в в баре Petter. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Позже в личном Telegram-канале Кристина Орбакайте рассказала, что у нее отключилась фонограмма на концерте в Москве. Певице пришлось исполнять трек «Просто любить тебя» вживую вместе с залом.
«Когда вырубился звук на концерте, поем вместе с моими любимыми зрителями!» — написала Обакайте.
Другая певица - Полина Гагарина - в праздничные дни заявила, что собирается взять сценическую паузу после июньского концерта в «Лужниках». Об этом пишет газета «Комсомольская правда».
По словам исполнительницы, после выступления в «Лужниках», запланированного на 29 июня, ее концерты будут проходить реже и в другом формате.
Прогнозы на будущее
Громкое заявление о судьбе российских звезд сделал певец Филипп Киркоров на съемках шоу «Звезды». Он считает, что скоро в России станет меньше знаменитостей, пишет mk.ru.
«Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд», — заявил Киркоров.
Затем исполнитель перешел на английский язык и процитировал отрывок из «Евгения Онегина» Александра Пушкина. После этого Киркоров попросил остаться на сцене в одиночестве и достал бутерброд, так как был крайне голоден.
Несмотря на пессимизм короля русского шоу-бизнеса, публика хочет видеть звезд и посещать их концерты. Заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева рассказала НСН, кто остается в топе у билетных операторов.
«Самыми ожидаемыми мероприятиями 2024 года в Москве, которые ежедневно показывают стабильный рост продаж, по оценкам специалистов "Kassir.ru" являются большой стадионный концерт Егора Крида, музыкальный фестиваль "Чартова Дюжина", юбилейное выступление Стаса Михайлова и фестиваль Stereoleto, который в текущем году пройдет как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Также в городе на Неве нельзя не отметить высокий интерес к концертам группы "Руки Вверх!" и выступлению Стаса Михайлова. Этой весной во многих городах России пройдет стадионный тур Басты, шоу которого, очевидно, станут точкой притяжения огромного количества любителей хип-хопа. В Сибири и на Дальнем Востоке мы наблюдаем рост продаж по таким мероприятиям, как выступление Jony и программа группы "Ария" "Гость из царства теней". На Урале зрители активно планируют поход на концерты Полины Гагариной, Димы Билана и Стаса Михайлова, а в Нижнем Новгороде любители культурного досуга предпочитают посещать выступления Григория Лепса и группы "КняZz"», - отметила Каменева.
Ранее директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин отмечал НСН в числе флагманов новой молодёжной поп-рок волны группы «Три дня дождя», «Кишлак» и «Тринадцать карат», а в числе открытий года, касающихся гитарной музыки, указывал на Beautiful Boys и «Бонд с кнопкой».
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