Подарки и сюрпризы звезд: Россиянок поздравили с 8 марта

Известный своей патриотической позицией певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительный концерт в женской колонии в городе Можайске Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Исполнитель приехал с огромной корзиной цветов. Он впервые спел новую композицию «Мама», а также хиты «Я русский», «Встанем» и «Ты моя».

«Именно здесь, в Можайской женской колонии, сегодня впервые со сцены прозвучала «Мама», моя новая песня», - сказал Дронов.

Клип SHAMAN на песню «Мама» вышел 7 марта. Его снимали в детском доме в Тульской области, отмечает «Радиоточка НСН».

«Спасибо за праздник, который SHAMAN подарил всем нам! И сотрудницам, которые даже в выходные дни круглосуточно несут нелегкую службу, обеспечивая безопасность и правопорядок, и женщинам, попавшим в места заключения. Надеюсь, в будущем они смогут начать свою жизнь с чистого листа», — процитировали начальника ИК-5 Наталью Гурьеву «Известия».