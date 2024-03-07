Певец SHAMAN представил клип на новую песню «Мама»
Российский певец SHAMAN представил новый клип. Как сообщает «ФедералПресс», это видео на песню «Мама», которую ему в день рождения подарил музыкальный продюсер Максим Фадеев.
Клип снимали в детском доме в Тульской области. По словам исполнителя, когда он впервые услышал композицию на слова Натальи Касимцевой, то сразу подумал о детях, которым некому сказать слово «мама».
«Я хочу, чтобы мы не забывали о детях, лишенных заботы родителей. Ведь для каждого из нас мама – это человек, который может заменить всех, но её никто и никогда заменить не сможет», – заключил певец.
Ранее рок-группа The Hatters представила клип на песню «Арендовано», который был снят с помощью искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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