На Анну Асти подали в суд, требуя выплатить 612 тысяч рублей

На поп-певицу Анну Дзюбу (Анну Асти) подали в суд, требуя с артистки 612 тысяч рублей. На судебную карточку обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

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Ответчиком по делу выступает музыкальный лейбл «Феникс», половиной которого владеет Анна Дзюба. А истцом - компания «Неформат», которым, например, принадлежат права на клипы группы Тату «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

В 2020 году «Неформат» судился с Первым каналом за использование клипов Тату в ток-шоу «Пусть говорят» без разрешения.

Ранее сообщалось, что музыкальный лейбл Асти задолжал Федеральной налоговой службе России 7,5 миллиона рублей, напоминает RT.

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