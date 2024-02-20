На Анну Асти подали в суд, требуя выплатить 612 тысяч рублей

Ответчиком по делу выступает музыкальный лейбл «Феникс», половиной которого владеет Анна Дзюба. А истцом - компания «Неформат», которым, например, принадлежат права на клипы группы Тату «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

В 2020 году «Неформат» судился с Первым каналом за использование клипов Тату в ток-шоу «Пусть говорят» без разрешения.

Ранее сообщалось, что музыкальный лейбл Асти задолжал Федеральной налоговой службе России 7,5 миллиона рублей, напоминает RT.

