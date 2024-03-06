Орбакайте сбежала из клуба в Москве после концерта через чёрный ход

Певица и актриса Кристина Орбакайте не захотела общаться с представителями СМИ после концерта в одном из баров Москвы. Заслуженная артистка России закрылась капюшоном и воспользовалась чёрным ходом, чтобы сразу сесть в машину.

Как сообщает Life.ru, выступление дочери Аллы Пугачёвой в заведении на Петровке заняло около часа. Причём средняя цена билетов составляла почти 15 тысяч рублей. Среди прочего, артистка спела хит своей матери «Позови меня с собой».

Ранее Орбакайте не подтвердила слухи о массовой отмене её концертов на территории России. Хотя, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», такие случаи периодически происходят в разных регионах. Ближайшее её заявленное выступление должно состоятся в рамках сборного концерта в Государственном Кремлёвском дворце.

