Пригожин отказался слушать новую песню Пугачевой

Пригожин объяснил, что никогда не был фанатом Пугачевой. По словам продюсера, он вырос на песнях Примадонны, но позже увлекся другой музыкой.

«Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены», - сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.

Пугачева выпустила новую песню 3 марта. В композиции певица призывает своего избранника не переживать за нее.

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что расплакалась после прослушивания новой песни Пугачевой, отмечает «Радиоточка НСН».

