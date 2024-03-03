Пригожин отказался слушать новую песню Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не намерен слушать новую песню Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня» и вышедший 1 марта альбом.
Пригожин объяснил, что никогда не был фанатом Пугачевой. По словам продюсера, он вырос на песнях Примадонны, но позже увлекся другой музыкой.
«Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены», - сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.
Пугачева выпустила новую песню 3 марта. В композиции певица призывает своего избранника не переживать за нее.
Телеведущая Ксения Собчак призналась, что расплакалась после прослушивания новой песни Пугачевой, отмечает «Радиоточка НСН».
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