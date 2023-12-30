«От Асти до Арбениной»: Названы главные музыканты 2023 года

СТРИМИНГИ: ПОП и РЭП

При этом аудитория стримингов предпочитает других музыкантов. Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин рассказал НСН о лидерах чартов сервиса «VK Музыка».

«Группой года второй год подряд стали "Мияги и Эндшпиль", фит года выпустили Кравц & Гио Пика – это трек "Где прошла ты". Камбэк года — "Каспийский Груз", ребята выпустили интересный акустический альбом, он вышел эксклюзивно в "VK Музыке". Альбомом года стал релиз "12" от MACAN. Группа "Три дня дождя" попала в топ в номинации "фан-сообщество года", – год для артистов был непростым и хочется отметить их поклонников, которые поддерживали музыкантов активно и на концертах, и в стриминге в соцсетях. Если говорить про открытия с редакторской точки зрения, которые касаются гитарной музыки и не оглядываются на стриминговые успехи, наша редакция советует обратить внимание на группы Beautiful Boys и "Бонд с кнопкой"», - сказал Дуксин.

По его словам, в ТОП-200 сервиса «VK Музыка» рок-музыкантов меньше 10%.

«Очевидное количественное преимущество у поп-музыки, весьма близко к ней держится хип-хоп, однако некоторые постоянно присутствующие в чартах артисты (вроде Ramil' или того же A.V.G с Jakone) от песни к песне лавируют между этими двумя жанрами. Прослушивание рок-музыки на этом фоне ощутимо меньше. Если взять процент рока из топ-200 самых популярных артистов в сервисе, в данный момент он составляет около 7%. ТОП-5 рок-музыкантов по числу прослушиваний занимают: "Король и Шут", "Три дня дождя", "Кишлак", "Сектор Газа" и "Мукка". В спину им дышат "Кино" и "Тринадцать карат", то есть флагманы новой молодёжной поп-рок волны соседствуют с грандами, легендами жанра», - отметил директор музыкальной экосистемы VK.

По данным сервиса «Яндекс Музыка», главными артистами года стали рэпер A.V.G и Anna Asti.

«Артистом года стал рэпер A.V.G — пацанский хип-хоп и дерзкий речитатив не оставили равнодушными слушателей Яндекс Музыки. Артистка года — Anna Asti . Яркой поп-исполнительнице удается второй год подряд удерживать эту позицию. Их новые релизы стали самыми прослушиваемыми в 2023 году. Hелиз Aarne "AA LANGUAGE 2" стал альбомом года. Пластинка набрала рекордное за всю историю "Яндекс Музыки" число прослушиваний в первые дни после релиза. Фрешменом года стал молодой фонк-исполнитель Romantica — благодаря уникальному звучанию, а именно миксам из хауса, фонка и электро-попа, артист стремительно нарастил аудиторию. Главными по лайкам стали Кравц и Гио Пика — их трек "Где прошла ты" залайкали и сохранили себе в коллекцию свыше 1,5 миллионов пользователей.Группа года — Artik & Asti. Новые треки коллектива прослушало наибольшее количество пользователей. Королем "суперлонча" — плейлиста самых прослушиваемых новинок за уикенд — стал Баста, а Instasamka чаще других была в десятке чарта "Яндекс Музыки" и дольше всех находилась на первом месте. Номинацию "трек года" забрал ремикс "Плохой девочки" группы "Винтаж" и молодых исполнителей ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT», - рассказали НСН в «Яндекс Музыке».

Исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии / исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов подтвердил НСН, что в 2023 году Anna Asti доказала свое величие, и объяснил, почему на вершине чартов стриминга нет рок-музыкантов.

«Анна Асти однозначно во всех сервисах второй год подряд фигурирует, как один из самых стриминговых артистов. Совершенно очевидно, что она со своим вторым альбомом подтвердила доминирующие позиции в стриминге. Что касается рок-музыки, она остается музыкой аудитории 30-35+. Рок-музыкантам сложно претендовать на позиции в чартах, потому что стриминг во всем мире доказал, что сейчас чарты формирует молодежная аудитория, у которой достаточно времени и желания, чтобы слушать одну и ту же песню по 20-30 раз в течение недели. Ни у кого из поклонников Дианы Арбениной не возникает такой возможности. Если бы в России был национальный чарт, где бы учитывались продажи и на виниле, и на старом добром CD, наверное, тогда могла бы возникнуть ситуация, как в той же Англии, когда на первом месте по альбомам группа Rolling Stones, но ни одного трека из ее нового альбома вы не найдете в ТОП-100 стриминга. Двумя доминирующими жанрами в России сейчас являются рэп, поп-музыка и все ее производные», - сказал Коннов.

ФЕНОМЕНЫ ГОДА

Дмитрий Коннов также сравнил взлет в чартах песни группы «Аигел» из сериала «Слово Пацана» с возвращением популярности группы «Король и Шут».

«Трек группы "Аигел" из сериала "Слово пацана" мы доставляем на все платформы, включая международные. При этом с момента прослушивания до момента оплаты проходит не менее трех месяцев. Сейчас сложно оценить, сколько группа заработала, это в любом случае десятки миллионов рублей. Этот трек однозначно находится в топе и держится. Никто не будет специально придумывать искусственный алгоритм, который бы вывел трек группы, да еще и покинувшей Россию, на первое место в чарте. Это реальный слушательский интерес, он спровоцирован самим сериалом и тем скандалом, который вокруг него постоянно развивался. Плюс, этот трек никак не был заявлен и, чтобы понять, кто это поет, люди обратились к "Шазаму". "Король и шут" - это культурное явление, которое благодаря сериалу стало мейнстримом. Выяснилось, что панк-музыка отлично подходит и для сериала, и для мюзикла, и обратила на себя внимание огромного количества людей, которые в ином случае никогда бы ее не слушали. С "Аигел" и "Королем и шутом" это произошло по разным причинам, но это связано с тем, что аудитория 12-28 открывает для себя то, что не вся старперская музыка фантастическое ***. Откуда залетает популярность треков? Это все виды соцсетей, от "ВКонтакте" до запрещенных в России и не обновляющегося с российских аккаунтов TikTok», - указал Коннов.

Со своей стороны, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий дал свое объяснение популярности «КиШ».

«По "Королю и Шуту" очень хорошо все было сделано - был снят фильм, выставка, симфонический концерт, три аншлага на "ЦСКА Арене", - это очень серьезная вещь. Это культовая группа, поэтому так сложилось», - сказал Зубицкий.

В компании «Яндекс Музыка» назвали группа «Король и Шут» «феноменом года».

«Легендарный "Король и Шут", о котором на Кинопоиске в этом году вышел сериал, стал феноменом года. В марте этого года спустя 25 лет после релиза трек "Кукла Колдуна" занял первую строчку чарта "Яндекс Музыки"», - отметили в компании.

При этом в «Яндекс Афише» указали НСН на превращение «Короля и Шута» во вселенную.

«“Король и Шут” стал нашим большим событием и заметной франшизой, которая задала тренд на рынке. Творчество группы “Король и Шут” уникально и до сих пор привлекает внимание новой аудитории. Это смешение самых разных стилей от панк-рока и готики до фолка с элементами ужасов. Их песни - особый мир сказок и мистики, а значит и фантазий, которые затрагивают воображение каждого, кто соприкасается с их музыкой. К тому же, творчество группы повлияло и на развитие панк-рока и готик-рока, бесконечное множество трибьютов и каверов только подтверждают, что в основе их творчества есть что-то особенное для самых разных поколений. Мы видим, что выставку в Москве и Санкт-Петербурге посещают самые разные люди от преданных поклонников до совсем молодых ребят, которые раньше не были знакомы с творчеством группы. А на выставку их привела шумиха вокруг одноименного сериала. Это означает, что наша вселенная показывает и участников коллектива, и их творчество с новой стороны, группа переживает настоящий ренессанс», - отметил собеседник НСН.

ЖАНРОВЫЕ ТРЕНДЫ

Вместе с тем, исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов указал НСН на «жанровый тренд», происходящий сегодня в стримингах.

«Еще один тренд, жанровый – запрос на мелодичность у основной аудитории стримингов 12-28 лет. Какое-то время был запрос на ритм и читку, отсюда был рост рэпа, а сейчас запрос на мелодичность, поэтому возвращаются большие треки нулевых и 1990-х во всевозможных новых прочтениях. Например, трек "Плохая девочка" или новый актуальный кавер, который совершенно иначе раскрывает песню, которая была популярна 10-15 лет назад. Поколение, которое сейчас создает музыку, всего на пару лет старше своей аудитории, оно отлично умеет делать ритмы и панчи, но абсолютно лишено умения делать мелодию. Им проще не учиться, а договориться с теми, кто создавал большие хиты. Мода циклична, женщины это знают по длине юбок, а во всем мире идет тренд на возвращение мелодичности. Если послушать западные чарты, среди огромного количества рэпа и хип-хопа появляются песни, которые либо звучат, как записанные в 1990-е, или это хорошо сделанные каверы», - сказал Коннов.