«От Асти до Арбениной»: Названы главные музыканты 2023 года
Продюсеры ставят в топ Агутина, Басту и «Руки Вверх!», в стримингах царят поп и рэп, при этом на фоне «тектонических изменений» поднимается новая волна русской музыки.
Леонид Агутин, Баста и «Руки Вверх!» стали топовыми артистами 2023 года, из рок-музыкантов популярнее всех Диана Арбенина, а в стримингах царят молодые музыканты, рассказали НСН эксперты индустрии.
ФЛАГМАНЫ И МИЛЛИОНЕРЫ
Советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в интервью НСН назвал в числе главных артистов года Леонида Агутина и Диану Арбенину, давшую в 2023 году большой концерт на стадионе «Спартак».
«В топе самых популярных музыкантов "Number №1" это Леонид Агутин, он собрал стадион ВТБ. Баста, "Руки Вверх!" и Диана Арбенина с "Ночными снайперами" также одни из главных людей этого года», - сказал Зубицкий.
Продюсер Табриз Шахиди согласился с флагманством Агутина, рассказав о гонорарах главных звезд корпоративов.
«Топ-5 в сегменте корпоративных мероприятий – это Агутин, Анна Асти, Баста, "Руки Вверх!"/Shaman, Григорий Лепс/Иванушки. Гонорары топовых артистов выросли на 20-40%. Первая десятка - это от 5 до 10 млн рублей в декабре за одно выступление на корпоративе. Это без райдеров, бюджет которых иногда доходит до 2 млн рублей. Публичные концерты посещаю редко, в силу профиля, но, безусловно, концерты "Руки Вверх!", Арбениной и Басты, а также группы "Звери" можно считать лучшими. Наиболее востребованные рок-музыканты это Арбенина, "Звери" и Александр Маршал. В ТОП-25 продаж на декабрь 2023 года также, в частности, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, "Моральный кодекс" и Uma2rman», - добавил продюсер.
Билетные операторы подтверждают мнение музыкальных продюсеров.
«Большим спросом пользовались билеты на концерты Леонида Агутина, Басты, группы "Руки Вверх!", Григория Лепса, Zivert, Антона Беляева и группа Therr Maitz, Shaman. В число самых востребованных рок-музыкантов традиционно входят группа "Чайф", "Ария", "Кипелов", Арбенина и "Ночные снайперы", Евгений Маргулис. Кроме того, наблюдаем очередной виток популярности таких групп как "СерьГа", "Рондо", "Технология" и Линды», - сказала НСН исполнительный директор билетного оператора «Kassir.ru – Москва» Оксана Полевская.
НОВЫЕ МУЗЫКАНТЫ
А вот продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин считает самими востребованными сегодня молодых музыкантов.
«Если говорить о самых востребованных сейчас группах, то очевидно это The Hatters, Zoloto, "Дайте танк!", "Три дня дождя", Сергей Сироткин, неимоверный взлет происходит у группы Drummatix. Девушки с прекрасными голосами вернули в чарты этно-мотивы: это и polnalyubvi, и прекрасный Green Apelsin, потрясающая Васса Железнова и яркая Аня Косьева. Происходит серьезное, тектоническое изменение музыкального мира. Редакторские плей-листы украшены сотнями новых имен и поверьте это не схема: "на безрыбье и рак – щука", это новая волна русской музыки», - сказал Клюкин.
По его словам, за год индустрия полностью поменялась и теперь перед новичками открыто «огромное окно возможностей».
«История не знает остановки развития культуры, даже в самые сложные времена. Музыка, как и живопись с кино, все равно будет развиваться. Понятно, что на фоне событий промоутеры вынуждены внимательно смотреть на то, что происходит в мире молодых артистов. Это внимание открыло для молодых музыкантов невероятные окна возможностей. И что важно, творчество молодых артистов не "отформатировано" под СМИ, оно дикорастущее. Это похоже на самое начало развития русской рок музыки. Вспомнить конец 80-х, когда палитра была широченная - от "Странных игр", "АукцЫона" и "АВИА", до "Кино" и "Зоопарка". Каждый артист привносил свои краски в музыку. Позже, после появления "Нашего радио" буквально за 10 лет выработался общий стиль, - все музыканты подстроились под то, как надо звучать, чтобы попасть на радио и краски поугасли. И вот мы снова в начале пути, музыканты, которых сейчас выносит наверх, и не думали, что они когда-нибудь будут в центре внимания, просто занимались творческой самореализацией. Та же Васса Железнова или "Лампабикт" не думали, что будут собирать залы. И вдруг: "Бамс!", за один год все изменилось и теперь они в центре внимания промоутеров», - отметил продюсер.
СТРИМИНГИ: ПОП и РЭП
При этом аудитория стримингов предпочитает других музыкантов. Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин рассказал НСН о лидерах чартов сервиса «VK Музыка».
«Группой года второй год подряд стали "Мияги и Эндшпиль", фит года выпустили Кравц & Гио Пика – это трек "Где прошла ты". Камбэк года — "Каспийский Груз", ребята выпустили интересный акустический альбом, он вышел эксклюзивно в "VK Музыке". Альбомом года стал релиз "12" от MACAN. Группа "Три дня дождя" попала в топ в номинации "фан-сообщество года", – год для артистов был непростым и хочется отметить их поклонников, которые поддерживали музыкантов активно и на концертах, и в стриминге в соцсетях. Если говорить про открытия с редакторской точки зрения, которые касаются гитарной музыки и не оглядываются на стриминговые успехи, наша редакция советует обратить внимание на группы Beautiful Boys и "Бонд с кнопкой"», - сказал Дуксин.
По его словам, в ТОП-200 сервиса «VK Музыка» рок-музыкантов меньше 10%.
«Очевидное количественное преимущество у поп-музыки, весьма близко к ней держится хип-хоп, однако некоторые постоянно присутствующие в чартах артисты (вроде Ramil' или того же A.V.G с Jakone) от песни к песне лавируют между этими двумя жанрами. Прослушивание рок-музыки на этом фоне ощутимо меньше. Если взять процент рока из топ-200 самых популярных артистов в сервисе, в данный момент он составляет около 7%. ТОП-5 рок-музыкантов по числу прослушиваний занимают: "Король и Шут", "Три дня дождя", "Кишлак", "Сектор Газа" и "Мукка". В спину им дышат "Кино" и "Тринадцать карат", то есть флагманы новой молодёжной поп-рок волны соседствуют с грандами, легендами жанра», - отметил директор музыкальной экосистемы VK.
По данным сервиса «Яндекс Музыка», главными артистами года стали рэпер A.V.G и Anna Asti.
«Артистом года стал рэпер A.V.G — пацанский хип-хоп и дерзкий речитатив не оставили равнодушными слушателей Яндекс Музыки. Артистка года — Anna Asti . Яркой поп-исполнительнице удается второй год подряд удерживать эту позицию. Их новые релизы стали самыми прослушиваемыми в 2023 году. Hелиз Aarne "AA LANGUAGE 2" стал альбомом года. Пластинка набрала рекордное за всю историю "Яндекс Музыки" число прослушиваний в первые дни после релиза. Фрешменом года стал молодой фонк-исполнитель Romantica — благодаря уникальному звучанию, а именно миксам из хауса, фонка и электро-попа, артист стремительно нарастил аудиторию. Главными по лайкам стали Кравц и Гио Пика — их трек "Где прошла ты" залайкали и сохранили себе в коллекцию свыше 1,5 миллионов пользователей.Группа года — Artik & Asti. Новые треки коллектива прослушало наибольшее количество пользователей. Королем "суперлонча" — плейлиста самых прослушиваемых новинок за уикенд — стал Баста, а Instasamka чаще других была в десятке чарта "Яндекс Музыки" и дольше всех находилась на первом месте. Номинацию "трек года" забрал ремикс "Плохой девочки" группы "Винтаж" и молодых исполнителей ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT», - рассказали НСН в «Яндекс Музыке».
Исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии / исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов подтвердил НСН, что в 2023 году Anna Asti доказала свое величие, и объяснил, почему на вершине чартов стриминга нет рок-музыкантов.
«Анна Асти однозначно во всех сервисах второй год подряд фигурирует, как один из самых стриминговых артистов. Совершенно очевидно, что она со своим вторым альбомом подтвердила доминирующие позиции в стриминге. Что касается рок-музыки, она остается музыкой аудитории 30-35+. Рок-музыкантам сложно претендовать на позиции в чартах, потому что стриминг во всем мире доказал, что сейчас чарты формирует молодежная аудитория, у которой достаточно времени и желания, чтобы слушать одну и ту же песню по 20-30 раз в течение недели. Ни у кого из поклонников Дианы Арбениной не возникает такой возможности. Если бы в России был национальный чарт, где бы учитывались продажи и на виниле, и на старом добром CD, наверное, тогда могла бы возникнуть ситуация, как в той же Англии, когда на первом месте по альбомам группа Rolling Stones, но ни одного трека из ее нового альбома вы не найдете в ТОП-100 стриминга. Двумя доминирующими жанрами в России сейчас являются рэп, поп-музыка и все ее производные», - сказал Коннов.
ФЕНОМЕНЫ ГОДА
Дмитрий Коннов также сравнил взлет в чартах песни группы «Аигел» из сериала «Слово Пацана» с возвращением популярности группы «Король и Шут».
«Трек группы "Аигел" из сериала "Слово пацана" мы доставляем на все платформы, включая международные. При этом с момента прослушивания до момента оплаты проходит не менее трех месяцев. Сейчас сложно оценить, сколько группа заработала, это в любом случае десятки миллионов рублей. Этот трек однозначно находится в топе и держится. Никто не будет специально придумывать искусственный алгоритм, который бы вывел трек группы, да еще и покинувшей Россию, на первое место в чарте. Это реальный слушательский интерес, он спровоцирован самим сериалом и тем скандалом, который вокруг него постоянно развивался. Плюс, этот трек никак не был заявлен и, чтобы понять, кто это поет, люди обратились к "Шазаму". "Король и шут" - это культурное явление, которое благодаря сериалу стало мейнстримом. Выяснилось, что панк-музыка отлично подходит и для сериала, и для мюзикла, и обратила на себя внимание огромного количества людей, которые в ином случае никогда бы ее не слушали. С "Аигел" и "Королем и шутом" это произошло по разным причинам, но это связано с тем, что аудитория 12-28 открывает для себя то, что не вся старперская музыка фантастическое ***. Откуда залетает популярность треков? Это все виды соцсетей, от "ВКонтакте" до запрещенных в России и не обновляющегося с российских аккаунтов TikTok», - указал Коннов.
Со своей стороны, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий дал свое объяснение популярности «КиШ».
«По "Королю и Шуту" очень хорошо все было сделано - был снят фильм, выставка, симфонический концерт, три аншлага на "ЦСКА Арене", - это очень серьезная вещь. Это культовая группа, поэтому так сложилось», - сказал Зубицкий.
В компании «Яндекс Музыка» назвали группа «Король и Шут» «феноменом года».
«Легендарный "Король и Шут", о котором на Кинопоиске в этом году вышел сериал, стал феноменом года. В марте этого года спустя 25 лет после релиза трек "Кукла Колдуна" занял первую строчку чарта "Яндекс Музыки"», - отметили в компании.
При этом в «Яндекс Афише» указали НСН на превращение «Короля и Шута» во вселенную.
«“Король и Шут” стал нашим большим событием и заметной франшизой, которая задала тренд на рынке. Творчество группы “Король и Шут” уникально и до сих пор привлекает внимание новой аудитории. Это смешение самых разных стилей от панк-рока и готики до фолка с элементами ужасов. Их песни - особый мир сказок и мистики, а значит и фантазий, которые затрагивают воображение каждого, кто соприкасается с их музыкой. К тому же, творчество группы повлияло и на развитие панк-рока и готик-рока, бесконечное множество трибьютов и каверов только подтверждают, что в основе их творчества есть что-то особенное для самых разных поколений. Мы видим, что выставку в Москве и Санкт-Петербурге посещают самые разные люди от преданных поклонников до совсем молодых ребят, которые раньше не были знакомы с творчеством группы. А на выставку их привела шумиха вокруг одноименного сериала. Это означает, что наша вселенная показывает и участников коллектива, и их творчество с новой стороны, группа переживает настоящий ренессанс», - отметил собеседник НСН.
ЖАНРОВЫЕ ТРЕНДЫ
Вместе с тем, исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов указал НСН на «жанровый тренд», происходящий сегодня в стримингах.
«Еще один тренд, жанровый – запрос на мелодичность у основной аудитории стримингов 12-28 лет. Какое-то время был запрос на ритм и читку, отсюда был рост рэпа, а сейчас запрос на мелодичность, поэтому возвращаются большие треки нулевых и 1990-х во всевозможных новых прочтениях. Например, трек "Плохая девочка" или новый актуальный кавер, который совершенно иначе раскрывает песню, которая была популярна 10-15 лет назад. Поколение, которое сейчас создает музыку, всего на пару лет старше своей аудитории, оно отлично умеет делать ритмы и панчи, но абсолютно лишено умения делать мелодию. Им проще не учиться, а договориться с теми, кто создавал большие хиты. Мода циклична, женщины это знают по длине юбок, а во всем мире идет тренд на возвращение мелодичности. Если послушать западные чарты, среди огромного количества рэпа и хип-хопа появляются песни, которые либо звучат, как записанные в 1990-е, или это хорошо сделанные каверы», - сказал Коннов.
При этом он отметил, что взлет популярности Кати Лель связан не с «возвращением в 1990-х», а трендами TikTok.
«Что касается Кати Лель, оказалось, что это отличная история для тренда TikTok "Slavic Girl". Для тренда красавиц в дорогих мехах, поедающих икру, песня "Джага-джага", - с учетом того, что все люди понимают, что скрывается за этим словом, - выглядит привлекательно. Они нашли друг друга и это отлично, так что и Максиму Фадееву, и Кате Лель огромный респект», - разъяснил Коннов.
При этом продюсер Табриз Шахиди считает, что Катя Лель превзошла «Король и Шут», а 1990-е уже давно вернулись в музыкальные тренды.
«Особого ажиотажа вокруг группы "Король и Шут" я не вижу. Ажиотаж и хайп - это Катя Лель, причем исключительно в части взрывного "Мой мармеладный", а не в части ее диалога с внеземными цивилизациями. В 1990-е мы вернулись давно: это доказывает вот уже лет пять возрастающая популярность "Иванушек" и "Руки Вверх!". Но это всего лишь часть поп-культуры, которая близка сейчас тем, кто под нее отплясывал в юности и ностальгирует», - заключил собеседник НСН.
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