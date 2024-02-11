СМИ: ФНС закрыла продюсерский центр Стаса Михайлова

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла «творческую мастерскую» певца Стаса Михайлова, пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: Со Стаса Михайлова требуют миллион рублей

По информации издания, Михайлов подал документы на ликвидацию в конце 2022 года. Причиной стала низкая прибыльность продюсерского центра.

Отмечается, что в 2021 году выручка «творческой мастерской» составила 5,9 миллионоа, а прибыль - 685 тысяч рублей.

Продюсерский центр существовал 12 лет. Он занимался проектами в сфере телевизионного вещания, производства кино и другими направлениями.

В апреле 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Михайлову звания Народного артиста России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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