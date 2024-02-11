СМИ: ФНС закрыла продюсерский центр Стаса Михайлова
Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла «творческую мастерскую» певца Стаса Михайлова, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, Михайлов подал документы на ликвидацию в конце 2022 года. Причиной стала низкая прибыльность продюсерского центра.
Отмечается, что в 2021 году выручка «творческой мастерской» составила 5,9 миллионоа, а прибыль - 685 тысяч рублей.
Продюсерский центр существовал 12 лет. Он занимался проектами в сфере телевизионного вещания, производства кино и другими направлениями.
В апреле 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Михайлову звания Народного артиста России, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ничего не поменяется: Кадровые перестановки в ВСУ не повлияют на действия России
- Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности
- Проект о предельном возрасте для контрактников исчез с портала правовых актов
- СМИ: ФНС закрыла продюсерский центр Стаса Михайлова
- Песков: Карлсон сам выступил с инициативой взять интервью у Путина
- Собянин рассказал о постоянной работе по развитию столичного метро
- В Приморье возбудили дело из-за массового отравления посетителей кафе
- СМИ: Инвесторы заинтересовались стартапами по производству психоделиков
- Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ
- В России выявили дефицит нянь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru